Andersen Global erweitert seine bestehende Plattform in Serbien mit der Aufnahme von Andersen Savjetovanje d.o.o. (Andersen in Serbien) um ergänzende Kompetenzen in der Steuer- und Unternehmensberatung.

Unter der Leitung von Managing Partner Miro Senica bietet Andersen in Serbien verschiedene Steuer- und Beratungsdienstleistungen an, unter anderem in den Bereichen Mehrwertsteuerberatung, Verrechnungspreissysteme, Einhaltung von Unternehmens- und indirekten Steuern, Beilegung von Steuerstreitigkeiten, Due Diligence, finanzielle Umstrukturierung, Geldwäschebekämpfung, Fusionen und Übernahmen sowie Transaktionsdienstleistungen.

"In einem immer komplexer werdenden Geschäftsumfeld waren kundenorientierte, integrierte Lösungen noch nie so wichtig wie heute", sagte Miro. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen von Andersen Global, um umfassende Lösungen anzubieten und unseren Kunden sowohl regional als auch global einen beträchtlichen Mehrwert zu bieten."

"Die Aufnahme von Andersen in Serbien ist Ausdruck unseres Engagements für den Aufbau einer globalen, multidisziplinären Organisation und die Wahrung unseres Wettbewerbsvorteils in der Region", sagte Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Dieses Expertenteam ist bestens gerüstet, um den wachsenden globalen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen mit Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet, verfügt heute über mehr als 15.000 Fachleute weltweit und ist durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen an über 425 Standorten präsent.

