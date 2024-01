Der auf der CES 2024 vorgestellte hyperrealistische Avatar bewahrt die Stimme und Persönlichkeit einer 24-jährigen Frau mit ALS, um eine noch nie dagewesene Kommunikation und Verbindung zu ermöglichen. Ergänzt wird er durch eine persönliche KI auf dem Gerät von Lenovo, die die Textvorhersage und -ausgabe optimiert

Auf der CES 2024 haben der globale Technologieführer Lenovo, die gemeinnützige Scott-Morgan Foundation und der KI-Innovator DeepBrain AI einen hyperrealistischen KI-Avatar vorgestellt, der die Stimme, die Persönlichkeit und die körperlichen Eigenheiten von Menschen mit einer degenerativen Krankheit bewahrt. Der bahnbrechende Avatar, der mit der DeepBrain KI-Technologie erstellt und von Lenovo angeführt wurde, eröffnet neue Wege für die Anwendung generativer KI auf die Herausforderungen der Barrierefreiheit und trägt dazu bei, Lenovos Vision von KI für alle voranzubringen.

Im Rahmen einer fortlaufenden Zusammenarbeit mit der Scott-Morgan Foundation schlug Lenovo vor, einen KI-gesteuerten Avatar zu entwickeln, der die herkömmliche Sprachsynthese übertrifft und die Kommunikation und Verbindung für Menschen mit schweren Behinderungen verändert. Die Stiftung lud Erin Taylor, eine 24-jährige Frau, bei der vor kurzem amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert wurde, eine neurodegenerative Erkrankung, die in der Regel zu einer Ganzkörperlähmung führt, ein, um an der Erprobung eines Konzepts für unterstützende Kommunikation mitzuwirken.

Lenovo wandte sich daraufhin an DeepBrain AI, einen führenden Anbieter von Avataren der nächsten Generation und Lenovo AI Innovator Partner, um seine generative KI-Technologie zu nutzen. Mit Unterstützung von Lenovo hat das DeepBrain AI-Team in seinem kalifornischen Studio ein detailliertes Ganzkörpervideo von Taylor aufgenommen. Das Video wurde zur Datengrundlage für ihren neuen KI-Avatar, der auf der CES 2024 vorgestellt wurde und eine 96-prozentige Genauigkeit bietet. Vorschau des Avatars auf YouTube.

"Dies ist ein fantastisches Beispiel für das ungenutzte Potenzial der generativen KI, um Menschen zu befähigen und eine integrativere Zukunft zu schaffen, insbesondere mit solch visionären Partnern", sagte Scott Tease, Vice President und General Manager für High-Performance Computing und KI bei Lenovo. "Wir nutzen unser umfangreiches Lösungsportfolio und unser internes Fachwissen und freuen uns, diese Möglichkeiten zu finden, um das Mögliche neu zu erfinden und die größten Herausforderungen der Menschheit zu lösen."

Die KI-Datenwissenschaftler von Lenovo haben außerdem einen Prototyp für ein neues prädiktives KI-Tool entwickelt, das die Texteingabe beschleunigt, wenn eine herkömmliche Tastatur oder Voice-to-Speech-Technologie nicht in Frage kommt wie bei fortgeschrittenem ALS. Die persönliche, geräteinterne KI arbeitet vollständig offline und nutzt ein komprimiertes großes Sprachmodell (LLM), um die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit zu bieten, die bei der Übermittlung von Gesundheitsinformationen oder anderen dringenden Bedürfnissen unerlässlich sind. Dies folgt dem Ansatz von Lenovo zur Hybrid-KI, die über öffentliche, private und persönliche Stiftungsmodelle hinweg operiert, die das Unternehmen auf seiner jährlichen Tech World-Veranstaltung im Oktober 2023 enthüllt hat.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Textvorhersageprogrammen, die nur einen einzigen Vorschlag liefern, bietet diese neuartige KI-Lösung mehrere Optionen nach jeder Zeicheneingabe, um den Benutzern besser zu helfen.

Die Scott-Morgan Foundation und die KI-Experten von Lenovo arbeiten daran, die prädiktive KI in das Backend ihrer integrierten Kommunikationsplattform zu integrieren, die auf der CES vorgestellt wurde. Die Plattform kombiniert den Avatar, eine originelle kreisförmige Tastatur, die für die Blickverfolgung optimiert ist, und multimodale Eingaben, um eine breite Palette von körperlichen Fähigkeiten zu unterstützen.

"Unsere Vision basiert auf der Verpflichtung, ein universelles Recht auf Wohlstand durch Technologie zu gewährleisten", sagte Andrew Morgan, Chief Executive Officer der Scott-Morgan Foundation. "KI beschleunigt die Arbeit, die wir vor Jahren begonnen haben, und unsere brillanten Mitarbeiter helfen uns, die Landschaft der Barrierefreiheit komplett zu verändern. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen für das, was möglich ist nicht nur für Menschen mit ALS, sondern für alle."

Auf der CES wurden der Avatar und die damit verbundenen Lösungen anhand mehrerer Lenovo-Geräte vorgestellt, die aufgrund ihrer Flexibilität und ihrer einzigartigen Stärken bei der Nutzung der KI optimiert wurden. Dazu gehörten ein Lenovo Yoga AIO 9i Premium-Desktop-PC für Privatanwender, auf dem der KI-Avatar lief, und eine leistungsstarke mobile Workstation Lenovo ThinkPad P1, auf der der KI-Prototyp zur Textvorhersage lief. Die kreisförmige Tastatur der Scott-Morgan Foundation und die Irisbond-Technologie zur Blickverfolgung wurden auch direkt von Taylor zu Hause mit einem gespendeten Lenovo Yoga 7i Laptop, der leistungsstark und tragbar ist, getestet. Lenovo stellte auf der CES auch eine umfassende Suite von Verbraucher- und Unternehmenstechnologien vor, die das Potenzial von KI für Produktivität und Spiel ausschöpfen sollen.

Die DeepBrain KI-Avatar-Technologie wurde ursprünglich entwickelt, um generative KI-Menschen oder -Assistenten zu betreiben wie z. B. denjenigen, der kürzlich auf einer Lenovo Formel 1-Veranstaltung vorgestellt wurde oder um vielseitige "Zwillinge" von Berühmtheiten, Sportlern oder anderen Influencern zu erstellen. Hier erkannte DeepBrain die Chance, seine proprietäre Technologie als Hilfsmittel einzusetzen.

DeepBrain AI ermöglichte Taylor den Zugang zu den KI-Studios, so dass sie einen nahezu unbegrenzten Strom an digitalen Inhalten erstellen konnte.

"Wir sind immer wieder erstaunt, wie unsere Partner und Kunden neue Wege finden, um KI-generierte Videos zu nutzen. Lenovo hatte die Weitsicht, seine Vision zu teilen, wie diese Technologie als Bestandteil einer unterstützenden Technologieplattform implementiert werden könnte", sagte Eric Jang, CEO von DeepBrain AI. "Zukünftige Entwicklungen bei DeepBrain werden hyper-realistische Avatare für jedermann ermöglichen."

Nach einer kurzen Serie eskalierender Symptome wurde bei Taylor im Sommer 2023 ALS diagnostiziert. Ihre Karriere in der Botanik, Forstwirtschaft und der damit verbundenen Arbeit in der freien Natur wurde abrupt unterbrochen, als sie und ihre Mutter mit unzähligen Fragen über den Verlauf der Krankheit konfrontiert wurden. Der Schock war besonders groß, da die Krankheit vor allem Menschen über 40 Jahren betrifft.

"Wir fühlten uns so erschüttert und verloren und waren der Scott-Morgan Foundation dankbar, dass sie uns eingeladen hat, etwas Neues aufzubauen und die Zukunft zu gestalten", sagte Taylor, die mit ihrer Mutter Lily außerhalb von Los Angeles lebt. "Der Avatar ist unglaublich, aber das Wichtigste für mich ist, dass diese Technologie dazu beitragen könnte, das Leben vieler weiterer Menschen mit ALS oder anderen Krankheiten zu verändern eine Möglichkeit, zu zeigen, wie hell die Zukunft noch sein kann."

"Ich habe keinen Zweifel daran, dass dieser bahnbrechende Konzeptnachweis eines Tages zu noch erstaunlicheren Innovationen führen wird", sagte Morgan. "Unsere Stiftung basiert auf dem Traum, dass Technologie und insbesondere KI schwere Behinderungen überwinden und das Recht auf Kreativität, Vernetzung und ein freudvolles Leben gewährleisten kann. Wir sorgen dafür, dass dies geschieht."

Erfahren Sie mehr über Lenovos Vision von KI für alle, die Transformationsarbeit der Scott-Morgan Foundation und DeepBrain AI's Avatar-Technologie.

Über Lenovo

Lenovo ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 62 Milliarden US$, das auf Platz 217 der Fortune Global 500 Liste steht, 77.000 Mitarbeiter rund um den Globus beschäftigt und jeden Tag Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Lenovo verfolgt die ehrgeizige Vision, intelligentere Technologien für alle bereitzustellen, und baut auf seinem Erfolg als weltweit größtes PC-Unternehmen auf, indem es weiter in Wachstumsbereiche expandiert, die den Fortschritt der neuen IT-Technologien (Client, Edge, Cloud, Netzwerk und Intelligenz) vorantreiben, einschließlich Server, Speicher, Mobile, Software, Lösungen und Services. Diese Transformation in Verbindung mit den die Welt verändernden Innovationen von Lenovo schafft eine integrativere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für jeden und überall. Lenovo ist an der Hongkonger Börse unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992)(ADR: LNVGY) gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.lenovo.com Lesen Sie außerdem die neuesten Nachrichten in unserem StoryHub

Über DeepBrain AI

DeepBrain AI vermenschlicht digitale Interaktionen durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und Videosyntheselösungen in Echtzeit, um die schnellsten und realistischsten menschenähnlichen KI-Avatare der Welt zu erzeugen. Die firmeneigene, patentierte Technologie verleiht allen digitalen Inhalten und Interaktionen eine menschliche Note, reduziert die Kosten und den Zeitaufwand für die Videoproduktion und verbessert die Qualität der digitalen Interaktion. DeepBrain AI steht an der Spitze moderner digitaler Erfahrungen und hat verschiedene Branchen wie Medien, Finanzen, Handel, Gastgewerbe und Bildung maßgeblich beeinflusst.

Über die Scott-Morgan Foundation

Die in Großbritannien ansässige Scott-Morgan Foundation konzentriert sich auf die Entwicklung von technologiebasierten Lösungen, um Menschen mit schweren Behinderungen zu unterstützen. Die Stiftung entwickelt sowohl kühne Proof-of-Concepts, um eine bessere Zukunft zu inspirieren, als auch unmittelbarere, skalierbare Lösungen. Erfahren Sie mehr über die Scott-Morgan Foundation. Twitter Facebook Instagram und LinkedIn

