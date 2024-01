Suyati stärkt Milestones Fähigkeit, KI-fähige Lösungen für seine Kunden zu entwickeln, indem sie ihre Erfahrung und ihr Fachwissen bei der Beschleunigung der CX-Transformation einbringt und gleichzeitig die Präsenz von Milestone ausbaut.

Milestone Technologies, ein im Silicon Valley ansässiges Unternehmen für globale IT-Dienstleistungen und digitale Lösungen, gab heute die Übernahme von Suyati Technologies Pvt Ltd bekannt, einem IT-Unternehmen, das technische Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Microsoft- und Cloud-Technologien, Salesforce-Plattform und Advanced Analytics anbietet und seinen Hauptsitz in Kochi, Indien, hat. Die Übernahme erweitert die globale Präsenz von Milestone und stärkt das Portfolio von Applications and Digital Engineering Services.

Suyati strengthens Milestone's ability to drive AI enabled solutions for its clients through deep experience and expertise in accelerating CX transformation, while also expanding Milestone's delivery footprint. (Graphic: Business Wire)

Suyati verfügt über fast 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung wirkungsvoller digitaler Strategien und Lösungen, um ihre Kunden vor der Konkurrenz zu positionieren. Dabei nutzt das Unternehmen fortschrittliche Analysemethoden und sein umfangreiches Fachwissen in den Bereichen CMS, CRM, E-Commerce und Marketingautomatisierung.

"Ich freue mich, das Team von Suyati, seine geschätzten Kunden und Partner bei Milestone Technologies begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns über die erweiterten Fähigkeiten und das Fachwissen, mit denen Suyati das Dienstleistungsportfolio von Milestone bereichert und unsere Teams in die Lage versetzt, zusammenzuarbeiten, um für unsere Kunden einen transformativen und substanziellen Mehrwert zu schaffen", sagte Sameer Kishore, CEO von Milestone. "Suyati und Milestone teilen ein starkes Engagement für die Förderung eines positiven Mitarbeitererlebnisses und für die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Werts für die Kunden."

"Die Reise von Suyati wurde von dem Glauben an Innovation und an unsere Mitarbeiter geleitet", sagte Mukund Krishna, Gründer und Chairman von Suyati, "und wir freuen uns, dem Milestone-Team beizutreten, um gemeinsam einen Weg in eine bessere Zukunft für unsere Mitarbeiter und unsere Kunden zu beschreiten." Krishna fügte hinzu: "In Anbetracht des umfangreichen Serviceportfolios und der globalen Reichweite von Milestone sind wir gut positioniert, um unsere Dienstleistungen zu erweitern und unsere Kunden bei ihren globalen IT-Anforderungen zu unterstützen."

"Wir freuen uns, unsere Kräfte mit Milestone zu bündeln, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Kollegen, um unseren Kunden weiterhin transformative Lösungen zu bieten", sagte Raj Srinivasan, CEO von Suyati. "Die Zugehörigkeit zur globalen Milestone-Gemeinschaft bietet unseren Mitarbeitern neue Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten, wobei ihr Erfolg und ihr Wohlergehen während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn unterstützt werden."

Über Milestone Technologies

Milestone Technologies ist ein globales Unternehmen für IT-Dienstleistungen und digitale Lösungen mit Sitz im Silicon Valley. Seit 1997 bietet Milestone Technologies innovative IT- und digitale Lösungen an und unterstützt Hunderte von führenden Unternehmen bei der Bereitstellung von Technologien auf der ganzen Welt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3.000 Fachleute aus der Branche, betreut über 200 Kunden und ist in 35 verschiedenen Ländern tätig. Milestone befindet sich mehrheitlich im Besitz der Halifax Group, einer mittelständischen Private-Equity-Gesellschaft, die mit Gründern und dem Management zusammenarbeitet, um in marktführende Unternehmen zu investieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.milestone.tech und folgen Sie Milestone Technologies auf LinkedIn.

Über Suyati Technologies

Suyati Technologies arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um Strategien zu entwickeln und wirkungsvolle digitale Initiativen zu implementieren, die den Kunden einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz verschaffen. Sie sind digital orientiert und konzentrieren sich darauf, großartige Kundenerlebnisse zu bieten, um das exponentielle Wachstum zu beschleunigen. Suyati verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen CMS, CRM, E-Commerce und Marketing-Automatisierung und hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, ihr Bestes im Web und in der Cloud durch Suyatis Plattformintegration, Datenanalyse und Customer Engagement Services zu erreichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://suyati.com/.

