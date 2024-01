Die kombinierten Fähigkeiten des neuen globalen Unternehmens werden regionalen Lebensmittelhändlern und unabhängigen Einzelhändlern dabei helfen, mit den großen nationalen Ketten und Masseneinzelhändlern zu konkurrieren

Relationshop, ein Anbieter von digitalen Engagement-Lösungen für Supermärkte und andere Einzelhandelsketten, gab heute bekannt, dass er eine Fusion zwischen zwei führenden Anbietern von eCommerce-Lösungen für regionale Lebensmittelhändler und unabhängige Unternehmen abgeschlossen hat: Mercatus Technologies, mit Sitz in Toronto, und Stor.ai, mit Sitz in Tel Aviv. Das neu fusionierte Unternehmen wird Mercatus heißen, ein Zeugnis für den Wert, den die eCommerce-Marke im Lebensmittelsektor erreicht hat, und wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Relationshop Inc. operieren.

Der strategische Zusammenschluss kombiniert die E-Commerce-Plattform von Mercatus mit der Expertise von Relationshop bei der Zusammenführung von First-Party-Daten und der Entwicklung von personalisierten digitalen Angeboten. Diese Transaktion folgt auf die Übernahme von Stor.ai, einer eCommerce-Lösung für unabhängige Lebensmittelhändler, durch Relationshop im Januar 2023. Die kombinierten Fähigkeiten aller drei Unternehmen werden ein vernetztes Handels-Ökosystem mit robusten Lösungen für die Kundenbindung, Personalisierung und Treue für Einzelhändler jeder Größe in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten schaffen.

Diese Fusion kommt zu einer Zeit, in der regionale Lebensmittelhändler und unabhängige Einzelhändler starkem Gegenwind von größeren nationalen Ketten und Masseneinzelhändlern, wie Walmart, ausgesetzt sind. Im November 2023 zeigte eine Studie von Brick Meets Click, die von Mercatus gesponsert wurde, dass Massenhändler die Supermärkte überholt haben und nun das wichtigste Einzelhandelsformat sind, auf das sich die meisten Haushalte für ihre Lebensmitteleinkäufe im Monat verlassen, egal ob online oder im Laden.

Das fusionierte Unternehmen setzt einen neuen globalen Standard für ein einheitliches, personalisiertes und bequemes digitales Einkaufserlebnis, das Kunden anzieht, den Umsatz online und in den Geschäften steigert, die Kundenbindung stärkt und die Loyalität erhöht.

Der Kundenstamm des Unternehmens erstreckt sich nun über mehr Länder und Kontinente mit über 1.800 regionalen Lebensmittelgeschäften in den Vereinigten Staaten und mehr als 400 unabhängigen Lebensmittelgeschäften weltweit, einschließlich Standorten in Großbritannien, Frankreich und Kanada. Zu den namhaften Supermarktkunden gehören Albertsons, United Supermarkets, Big Y Foods, Buehler's Fresh Foods, Carrefour, East of England COOP und Vallarta Supermarkets. Auf der Liste stehen unter anderem auch Stater Brothers Markets, Winn Dixie, Weis Markets, Harvey's Supermarkets, WinCo Foods, Strack Van Til und Piggly Wiggly Midwest von C&S Wholesale. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine beeindruckende Präsenz auf dem israelischen Markt und vertritt 90 der Lebensmittelhändler, die ihre eigenen eCommerce-Plattformen verwalten.

Mit der Fusion werden mehrere Mercatus-Führungskräfte Schlüsselrollen innerhalb der erweiterten Organisation übernehmen. Sylvain Perrier, neu ernannter Präsident von Nordamerika und globaler COO, sagte: "Mercatus ist seit über 15 Jahren führend bei der Erfüllung der Anforderungen von regionalen Lebensmittelhändlern und Supermärkten an den digitalen Handel. Diese Fusion steigert unsere Fähigkeit, unseren Kunden einen noch nie dagewesenen Mehrwert zu bieten, indem wir unsere bewährte Technologie- und eCommerce-Expertise mit den innovativen Shopper Engagement- und Personalisierungslösungen von Relationshop kombinieren."

Galen Walters, eine visionäre Führungspersönlichkeit, Gründer und CEO von Relationshop mit fünf Jahrzehnten Erfahrung im Lebensmitteleinzelhandel, wird der neue CEO von Mercatus sein.

"Das Senior Leadership Team von Mercatus, das von unserem Vorstand unterstützt wird, setzt sich mit ganzem Herzen dafür ein, die Anforderungen des Lebensmitteleinzelhandels an den vernetzten Handel voranzutreiben", sagte er. "Der Lebensmitteleinzelhandel braucht flexible, automatisierte Lösungen, um der Wettbewerbsbedrohung durch nationale Ketten und dem Kontrollverlust, der durch die Abhängigkeit von Drittanbietern entsteht, zu begegnen. Mit Blick auf die Zukunft freuen wir uns, unsere Kräfte zu bündeln und unser Angebot zu erweitern, um die sich entwickelnden Anforderungen der Supermärkte und unserer Kunden weltweit auf einzigartige Weise zu erfüllen."

Piper Sandler und Solomon Partners fungierten als Finanzberater für Relationshop bzw. Mercatus. Die Einzelheiten der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

Über Relationshop

Relationshop ist ein führender Anbieter von Customer Engagement-Lösungen für den Einzelhandel. Unser erfahrenes Team besteht aus Experten in den Bereichen Einzelhandel, Marketing und Technologie. Wir helfen unseren Kunden aus dem Einzelhandel leidenschaftlich dabei, vernetzte, profitable Beziehungen zu den Kunden aufzubauen, indem wir Daten nutzen, die Kundenansprache personalisieren und ein einheitliches, nahtloses Einkaufserlebnis von online bis in den Laden bieten.

Über Mercatus

Mercatus hilft führenden Lebensmittelhändlern, ihr eCommerce-Erlebnis wieder selbst in die Hand zu nehmen, indem sie ihnen die Möglichkeit geben, außergewöhnliche Online-Einkäufe unter der Marke eines Einzelhändlers anzubieten vom Laden bis zur Tür. Unser weitläufiges Netzwerk von mehr als 60 Integrationspartnern ermöglicht es Lebensmittelhändlern, mit den Partnern ihrer Wahl zu ihren Bedingungen zusammenzuarbeiten. Gemeinsam ermöglichen wir es unseren Kunden, authentische digitale Einkaufserlebnisse mit Lösungen zu schaffen, die das Engagement der Kunden fördern, den Anteil des Geldbeutels erhöhen und die Rentabilität steigern, während sie sich gleichzeitig schnell an das veränderte Verbraucherverhalten anpassen können.

Über Stor.ai

Stor.ai, ein Unternehmen von Relationshop, bietet regionalen Handelsketten und Lebensmittelhändlern die erste einheitliche iCommerce-Plattform ihrer Art, die operative Exzellenz mit Datenanalyse und Omni-Channel-Engagement-Funktionen kombiniert, um Transaktionen zu steigern, die Kundenbindung zu verbessern und den Umsatz zu erhöhen. Die Plattform bietet Lebensmittelhändlern echte Omnichannel-Engagement- und Personalisierungstools für Gesundheit und Ernährung, Treue- und Belohnungsprogramme, E-Mail- und SMS-Marketing, digitale Rundschreiben und Datenanalysen für Online-, Offline- und Hybridkunden.

