FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 23. Januar 2024





MITTWOCH, DEN 10. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika, Umsatz 2023

07:00 DEU: Cropenergies, Q3-Zahlen

10:30 DEU: BMW-Stammwerk München - Um- und Neubau für Produktion der E-Auto-Modellgeneration «Neue Klasse» ab 2026

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Industrieproduktion 11/23

10:00 ITA: Einzelhandel 11/23

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (wöchentlich)

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 11/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



TERMINE SONSTIGES

10:00 DEU: Online-Pk zum Jahresrückblick und Ausblick der Bitkom-Branche mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst u.a. zu diesen Themen: Wie entwickeln sich unter diesen Vorzeichen Geschäftslage und Geschäftserwartungen der Bitkom-Branche? Wie ist der Markt für IT, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik 2023 gewachsen und wie lautet die Prognose für 2024?

10:00 DEU: Pk «Verkehrswende braucht Zeitenwende» mit Gewerkschaften, Schienen- und Fahrradverbänden u.a. mit dem Bundesvorsitzenden des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), Frank Masurat, Geschäftsführer Allianz pro Schiene, Dirk Flege und EVG-Vorsitzender, Martin Burkert

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun

DONNERSTAG, DEN 11. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bossard, Umsatz 2023

07:00 DEU: Südzucker, 9Monatszahlen

07:30 DEU: About You, Q3-Zahlen

07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Tesco, Q3 & Christmas Trading Update

08:00 GBR: Marks & Spencer, Christmas Trading Update

09:00 CHE: Swiss Life Asset Managers, Economic Outlook 2024 09:00 CHE: ABB, Medienevent zu Robotik-Ankündigung

09:30 CHE: Ernst & Young, Bankenbarometer 2024 (Pressekonferenz)

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Industrieproduktion 11/23

10:00 ITA: Industrieproduktion 11/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 12/23

14:30 USA: Verbraucherpreise 12/23



TERMINE SONSTIGES

10:00 DEU: Online-Pressegespräch «Ernährungs- und Agrarpolitik: Was steht an 2024?» des WWF, Berlin

10:00 DEU: Eröffnung DB-Instandhaltungswerk für ICE 4-Züge mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke

10:30 DEU: Online-Pressegespräch des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) zum Jahresauftakt mit der Vorsitzenden der BDEW-Hauptgeschäftsführung Kerstin Andreae

FREITAG, DEN 12. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Volkswagen, Absatzzahlen Jahr 2023

11:55 USA: Unitedhealth Group, Q4-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen

12:45 USA: JPMorgan, Q4-Zahlen

12:45 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen



TWN: TSMC, Q4-Zahlen

USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen

USA: Blackrock, Q4-Zahlen

USA: Delta Air Lines, Q4- und Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Leistungsbilanz 11/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 10/23

08:00 DEU: Insolvenzen 10/23 und Schnellindikator 12/23 08:00 GBR: Bau- und Industrieproduktion 11/23

08:00 GBR: BIP 11/23

08:00 GBR: Dienstleistungsindex 11/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 11/23

08:45 FRA: Konsumausgaben 11/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/23 (endgültig)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 12/23

14:30 USA: Erzeugerpreise 12/23

CHN: Handelsbilanz 12/23



TERMINE SONSTIGES

09:15 DEU: Eröffnungs-Pk zum Beginn der Messe Caravan Motor Touristik (CMT) (13. bis 21.1.), Stuttgart

MONTAG, DEN 15. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

18:00 ESP: Repsol, Q4-Umsatz

19:00 USA: Idexx Laboratories, Investor Day

22:30 GBR: Rio Tinto, Produktionsbericht Q4/23



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Geldmenge M3 12/23

07:00 FIN: Verbraucherpreise 12/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 12/23

08:00 DEU: Großhandelspreise 12/23

10:00 DEU: BIP Gesamtjahr 2023 (1. Schätzung)

10:00 ITA: Handelsbilanz 11/23

11:00 EUR: Industrieproduktion 11/23

11:00 EUR: Handelsbilanz 11/23



CHE: Beginn Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (bis 19.1.24), Davos

EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel



TERMINE SONSTIGES

11:00 DEU: Jahres-Pk der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Berlin

11:30 DEU: Jahresauftakt Bundesverband deutscher Banken (BdB), Frankfurt/M.

18:45 DEU: Pressekonferenzen zur Gründung touristischer Dach-Organisation und zur Bilanz des Caravaning-Jahrs 2023 auf der Messe CMT Stuttgart, Stuttgart

BEL: Informelles Treffen der EU-Ministerinnen und -Minister für Umwelt - 1. Tag, Brüssel

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen



DIENSTAG, DEN 16. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/23

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Umsatz 2023

07:00 CHE: Docmorris, Umsatz 2023

12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz

22:00 USA: Interactive Brokers Group, Q4-Zahlen



CHE: Holcim: Kassationsgerichtshof urteilt im Syrien-Fall

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/23

08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/23 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 12/23

10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/23 (endgültig)

10:00 EUR: EZB-Erwartungen Verbraucherpreise

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 1/24

12:00 IRL: Verbraucherpreise 12/23

14:00 POL: Verbraucherpreise 12/23

14:30 USA: Empire State Index 1/24



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Online-Pk Verbändebündnis Soziales Wohnen zur Studie «Bauen und Wohnen 2024 in Deutschland», Berlin

12:00 DEU: BGH entscheidet zur Ersatzfähigkeit von Kfz-Reparaturkosten im Falle des sogenannten Werkstattrisikos, Karlsruhe

BEL: Informelles Treffen der EU-Ministerinnen und -Minister für Umwelt - 2. Tag, Brüssel

BEL: Voraussichtlich: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

CHE: Fortsetzung Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos

MITTWOCH, DEN 17. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Q4-Umsatz

07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q4-Umsatz

08:00 DEU: OHB, Capital Markets Day

22:10 USA: Alcoa, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen

USA: Citizens Financial Group, Q4-Zahlen

USA: Charles Schwab, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: BIP Q4/23

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/23

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/23

08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/23 (endgültig)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/23

14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/23

15:15 USA: Industrieproduktion 12/23

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/23

16:00 USA: Lagerbestände 11/23

16:00 USA: NAHB-Index 1/24

20:00 USA: Beige Book



SONSTIGE TERMINE

DEU: 16. Global Forum for Food and Agriculture des Bundeslandwirtschaftsministeriums unter dem Motto «Ernährungssysteme der Zukunft - Gemeinsam für eine Welt ohne Hunger», Berlin

10:00 DEU: Fortsetzung im Investorenprozess zur VW-Dieselaffäre, Braunschweig

12:00 DEU: Vorstandschef der Frankfurter Sparkasse, Ingo Wiedemeier, zu Gast im Union International Club, Thema von Wiedemeiers Vortrags: «Inflation und Zinsen - Auswirkungen auf das Immobiliengeschäft», Frankfurt/M.

13:00 DEU: Bundestag, Berlin

Regierungsbefragung mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD), Debatten über den Jahresbericht der Wehrbeauftragten und den BAföG-Bericht, u.a.

CHE: Fortsetzung Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, Davos

DONNERSTAG, DEN 18. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUT: BHP Group, 1. Halbjahr Production Report

07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Flutter Entertainment, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz

13:00 USA: Fastenal, Q4-Zahlen

17:00 USA: Intuit, Hauptversammlung

18:00 USA: Micron Technology, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: KeyCorp, Q4-Zahlen

USA: First Horizon, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 11/23

05:30 JPN: Industrieproduktion 11/23 (endgültig)

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/23

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 12/23

08:00 DEU: Baugenehmigungen 11/23

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 11/23

10:00 ESP: Handelsbilanz 11/23

14:30 USA: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 12/23 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 1/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Vorstellung der Marktdaten des Jahres 2023 für Gewerbeimmobilien in Frankfurt BNP Paribas Real Estate GmbH, Frankfurt

16:00 DEU: Energiedialog 2024 des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

CHE: Fortsetzung Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, Davos

FREITAG, DEN 19. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Burberry, Q3 Trading Update

08:00 GBR: Deliveroo, Q1-Umsatz

12:30 USA: Fifth Third Bancorp, Q4-Zahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen

13:00 USA: Travelers Cos, Q4-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q4-Zahlen



SWE: Investor, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/23

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 11/23

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/23

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2023 10:00 POL: Erzeugerpreise 12/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/24 (vorläufig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/23



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung 16. Global Forum for Food and Agriculture des Bundeslandwirtschaftsministeriums unter dem Motto «Ernährungssysteme der Zukunft - Gemeinsam für eine Welt ohne Hunger», Berlin

DEU: 88. Internationale Grüne Woche beginnt, Berlin



CHE: Abschluss Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, Davos

MONTAG, DEN 22. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: United Airlines, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 1/24

10:00 POL: Industrieproduktion 12/23

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/23

16:00 USA: Frühindikator 12/23



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken u.a. mit dem Vorsitzenden Franz-Xaver Bernhard, Frankfurt/M.

12:00 DEU: Auftaktveranstaltung DB InfraGo AG - «Gemeinsam für eine Starke Schiene», exklusiver Presserundgang mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing und DB-Vorstandsvorsitzenden Richard Lutz, Berlin

DIENSTAG, DEN 23. JANUARTERMINE KONJUNKTUR16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/24 (vorläufig)16:00 USA: Richmond FEd Herstellerindex 1/24

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.