EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Expansion/Ankauf

ENCAVIS AG erwirbt 2023 noch sechs weitere Windparks - Akquisition weiterer Solarparks des Geschäftsjahres 2023 geplant



10.01.2024 / 07:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

ENCAVIS erwirbt 2023 noch sechs weitere Windparks - Akquisition weiterer Solarparks des Geschäftsjahres 2023 geplant Hamburg, 10. Januar 2024 - Der MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) erwarb zum Ende des Geschäftsjahres 2023 sechs Windparks mit einer Erzeugungskapazität von zusammen 88 Megawatt (MW), die jährlich rund 228 Gigawattstunden (GWh) grünen Strom produzieren. 49 MW dieser Gesamtkapazität sind bereits an das Stromnetz angeschlossen. ENCAVIS hatte sich zum Ziel gesetzt, im Geschäftsjahr 2023 insgesamt 750 GWh zusätzliche Stromproduktion pro Jahr zu akquirieren. Allein mit dem Erwerb der neuen Windparks wurde dieses Ziel mit nun insgesamt 720 GWh p.a. nahezu erreicht. Darüber hinaus ist die Akquisition weiterer Solarparks, die noch dem Geschäftsjahr 2023 zuzurechnen wären, geplant. "Insgesamt erhöhen wir damit die im Geschäftsjahr 2023 bisher neu erworbene Stromproduktion pro Jahr auf 720 GWh. ENCAVIS wird mit den noch möglichen Akquisitionen an weiteren Solarparks ihre avisierte Zielgröße für das Geschäftsjahr 2023 übertreffen", begrüßt Mario Schirru, CIO/COO der Encavis AG, den erfolgreichen Endspurt an Akquisitionen zum Jahreswechsel 2023/24. Vier der sechs Windparks wurden von ABO Wind erworben. Ein bereits ans Netz angeschlossener Windpark in Finnland (30 MW) soll jährlich rund 98 GWh grünen Strom erzeugen, der ab Oktober 2024 über ein pay-as-produced PPA mit einer Laufzeit von 10 Jahren an einen Corporate Offtaker vermarktet wird. Drei weitere Windparks in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz (rund 27 MW in Summe) gehen ebenfalls noch in diesem Jahr ans Netz. Die Vermarktung der jährlichen Stromproduktion von rund 57 GWh ist mit einem EEG-Einspeisetarif über eine Laufzeit von 20 Jahren abgesichert. Ein weiterer bereits ans Netz angeschlossener Windpark (rund 19 MW) in Sachsen wurde von der UKA-Gruppe erworben. Die erwartete jährliche Stromproduktion von rund 50 GWh ist ebenfalls mit einem EEG-Einspeisetarif mit 20 Jahren Laufzeit abgesichert. Von der BayWa r.e. erwirbt ENCAVIS einen Windpark (12 MW) in Rheinland-Pfalz, der mit einer jährlichen Stromproduktion von rund 23 GWh ebenfalls in Kürze ans Netz angeschlossen wird. Auch dieser Park verfügt über einen gesicherten EEG-Einspeisetarif mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Die zwei Windparks in Nordrhein-Westfalen sind mit Nordex-Windturbinen der Serien N131 und N133 ausgestattet, der dritte ebenfalls von ABO Wind erworbene Windpark in Rheinland-Pfalz ist mit Enercon-Windturbinen der Serie E160 ausgerüstet. Alle anderen Windparks werden mit Vestas-Windturbinen der Serie V162 betrieben.

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungs-kapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,6 Gigawatt (GW), davon rund 2,2 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern mehr als 1,1 GW an Kapazitäten im Bau, davon rund 780 MW im Eigenbestand. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Über ABO Wind:

ABO Wind entwickelt und errichtet erfolgreich Wind- und Solarparks sowie Batterie- und Wasserstoffprojekte. Das 1996 gegründete Unternehmen aus Wiesbaden hat bislang Anlagen mit rund fünf Gigawatt Leistung als Entwickler umgesetzt und die Hälfte davon selbst errichtet. Das jährliche Investitionsvolumen beträgt 500 Millionen Euro. Mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 16 Ländern arbeiten mit Elan an der Planung, Finanzierung, Stromvermarktung, Errichtung, Betriebsführung und am Service von Anlagen für eine zukunftsfähige Energieversorgung. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.abo-wind.de

Über UKA - Umweltgerechte Kraftanlagen:

Als Vollentwickler plant und baut, betreibt und verkauft die UKA-Gruppe Wind- und Photovoltaikparks (PV). Sie gestaltet eine zukunftsfähige Stromversorgung in Deutschland, Europa und Amerika: unabhängig von fossilen Energieimporten, zu niedrigen Stromgestehungskosten und klimaschonend. UKA ist ein inhabergeführtes Unternehmen und verfolgt seit Gründung 1999 eine langfristig ausgerichtete Geschäftstätigkeit. Ihre Mitarbeiter setzen sich beharrlich für das bestmögliche Ergebnis ihrer Projekte ein - nach höchsten Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitskriterien. Projekte werden konsequent vorangetrieben, auch wenn diese auf Grund äußerer Umstände Geduld und Durchhaltevermögen verlangen. Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für Erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.uka-group.com Über BayWa r.e.:

r.e.think energy - wir denken Energie neu - wie sie produziert, gespeichert und am besten genutzt werden kann, um die globale und für die Zukunft unseres Planeten unerlässliche Energiewende umzusetzen. Wir sind ein weltweit führender Entwickler, Dienstleister, PV-Großhändler und Anbieter von Energielösungen im Bereich der Erneuerbaren Energien. Wir haben über 5,5 GW Anlagenleistung ans Netz gebracht und betreuen Anlagen mit einer Leistung von über 10 GW. Als unabhängiger Stromerzeuger verfügen wir über ein wachsendes Energiehandelsgeschäft. In Zusammenarbeit mit Unternehmen auf der ganzen Welt bietet BayWa r.e. maßgeschneiderte Lösungen für Erneuerbare Energien. Indem wir unsere Betriebsaktivitäten CO 2 -kompensiert gestalten, werden wir unseren eigenen Ansprüchen in Sachen Nachhaltigkeit gerecht. Wir gestalten die Zukunft der Energiebranche aktiv mit und setzen uns tagtäglich für ein integratives, auf Gleichberechtigung und Diversität beruhendes Arbeitsumfeld ein. Unsere Anteilseigner sind BayWa AG, ein weltweit erfolgreiches Unternehmen mit einem Umsatz von über 27,1 Milliarden Euro und Energy Infrastructure Partners, Marktführer im Bereich Energieinfrastruktur. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.baywa-re.com

Kontakt:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel.: +49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com



10.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com