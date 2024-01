EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält von UKA aus Deutschland Aufträge über 197 MW



10.01.2024

Hamburg, 10. Januar 2024. Die Nordex Group hat vom Wind- und Solarparkentwickler UKA im Dezember 2023 Aufträge über insgesamt 197,1 MW erhalten. Für sieben Windenergieprojekte liefert die Nordex Group 32 Turbinen der Delta4000 Serie in verschiedene Regionen Deutschlands, unter anderem nach Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Nordex übernimmt nach der sukzessiven Inbetriebnahme der Anlagen auch den Premium-Service der Turbinen für 20 Jahre. UKA hat für die Projekte Turbinen verschiedener Typen bestellt: N133/4800, N149/5.X, N163/5.X und N163/6.X. Die Auftragseingänge gehen zurück auf einen erst im November 2023 verlängerten, mittelfristig angelegten Rahmenvertrag zwischen Nordex und UKA. Im Rahmen der Laufzeit strebt UKA an, Windenergieanlagen für weitere sich bereits im Genehmigungsverfahren befindende Projekte in Deutschland mit bis zu 1.000 MW verbindlich bei Nordex zu bestellen. Gernot Gauglitz, geschäftsführender Gesellschafter von UKA: "Die Anlagentechnologie von Nordex, die in den zurückliegenden Jahren auf der bewährten Deltaplattform kontinuierlich weiterentwickelt wurde, steht für Qualität, hohe Verfügbarkeit und zuverlässige Stromerzeugung. Dieser Deal zeigt: Die Branche steht in den Startlöchern - jetzt sind die Behörden am Zug, die Genehmigungsverfahren für Windparks deutlich zu beschleunigen." "Wir freuen uns sehr über diese Aufträge von UKA und die Möglichkeit, unsere Zusammenarbeit weiter auszubauen", sagt Felipe Villalon Waldburg-Zeil, Director Sales Region Central der Nordex Group. "Unser Ziel ist es, unseren Kunden immer die besten technologischen Lösungen für ihre erneuerbare Energien-Projekte anzubieten. Wir sind daher stolz, auch UKA erneut dabei zu unterstützen, die Energiewende in Deutschland voranzutreiben." Über das Unternehmen UKA - Umweltgerechte Kraftanlagen



Als Vollentwickler plant und baut, betreibt und verkauft die UKA-Gruppe Wind- und Photovoltaikparks (PV). Sie gestaltet eine zukunftsfähige Stromversorgung in Deutschland, Europa und Amerika: unabhängig von fossilen Energieimporten, zu niedrigen Stromgestehungskosten und klimaschonend. UKA ist ein inhabergeführtes Unternehmen und verfolgt seit Gründung 1999 eine langfristig ausgerichtete Geschäftstätigkeit. Ihre Mitarbeiter setzen sich beharrlich für das bestmögliche Ergebnis ihrer Projekte ein - nach höchsten Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitskriterien. Projekte werden konsequent vorangetrieben, auch wenn diese auf Grund äußerer Umstände Geduld und Durchhaltevermögen verlangen. Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat über 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presse:

