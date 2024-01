Hofheim-Wallau (ots) -IKEA bittet alle Kundinnen und Kunden, die ein ÅSKSTORM USB-Ladegerät 40W dunkelgrau mit der Artikelnummer 50461193, besitzen, das Produkt nicht mehr zu benutzen und es bei IKEA gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises zurückzugeben.Für IKEA steht Sicherheit an oberster Stelle. Deshalb rufen wir das ÅSKSTORM USB-Ladegerät 40W dunkelgrau zurück, da das Kabel durch Wickeln um das Ladegerät oder wiederholtes Vor- und Zurückbiegen über einen längeren Nutzungszeitraum hinweg beschädigt werden kann. Das beschädigte Kabel kann Verbrennungen oder Stromschläge verursachen.Betroffene ÅSKSTORM USB-Ladegeräte 40W dunkelgrau können über die Modellnummer ICPSW5-40-1 identifiziert werden, die auf der Rückseite des USB-Ladegeräts zu finden ist.Das ÅSKSTORM USB-Ladegerät 40W dunkelgrau kann in jedem IKEA Einrichtungshaus gegen Erstattung des vollen Kaufpreises zurückgegeben werden. Ein Kaufbeleg (Kassenbon) ist nicht erforderlich.Weitere Informationen unter www.IKEA.de oder unter der kostenlosen IKEA Rufnummer 0800-5893391.IKEA entschuldigt sich bei allen Kundinnen und Kunden für die Unannehmlichkeiten, die durch diesen Rückruf entstehen.Pressekontakt:Corporate CommunicationsIKEA Deutschland PressestelleE-Mail: deutschland.presse@ingka.ikea.comTel.: +49(0)6122 585-700IKEA Deutschland GmbH & Co. KGAm Wandersmann 2-465719 Hofheim-WallauOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29291/5688413