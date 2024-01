Hohe Volatilität bei Bitcoin. Der X-Account der SEC wurde mißbraucht und eine Falschmeldung über die Genehmigung eines Spot-ETFs verbreitet. Boeing-Chef gesteht Fehler ein. Der Fokus für den Luftfahrtkonzern liegt nun auf der Behebung der Mängel. Twitch in der Krise. Die Kosten gehen durch die Decke, während die Umsätze belastet sind, was zu umfassenden Entlassungen führen soll.Bis auf eine wichtige Ausnahme taucht der Aktienhandel in Asien am Mittwoch in die Verlustzone ab. Während des Handels sinken alle Indizes in der Region, ...

