Die Aktie von Alphabet hat zuletzt wieder kräftig Gas gegeben. Am Dienstag ging das Papier mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 140,95 Dollar aus dem Handel. Damit notiert die Aktie nur noch knapp unter dem 2023er-Hoch von 142,68 Dollar. Auf der Technik-Messe CES kündigte die Tochter Google an, künftig seinen Webbrowser Chrome auch auf dem Infotainment-Bildschirm im Auto nutzbar zu machen.Insassen werden damit im Internet surfen können, wenn das Auto parkt oder zum Beispiel an einer Ampel steht. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...