Dienstag, 9. Jänner Der 6. Handelstag des Jahres ist vorbei und Kapsch TrafficCom ist der einzige verbliebene Titel aus dem ATXPrime, der an jedem dieser sechs Tage im Plus war. Nun: Das ist insofern spannend, da der Kurs auf 9,54 geklettert ist und wir unlängst erst eine Kapitalerhöhung zu 9 Euro hatten, das Bezugsniveau (incl. BZR, hier gab es keinen Handel) war meist lange ein Magnet. Kapitalerhöhungen waren früher positive Treiber der Investmentstory, man hatte etwas zu erzählen, sagte, wie man das Geld investiert und manche Kapitalerhöhungen waren wie zweite IPOs. Das hat sich in den vergangenen Jahren markant gedreht, viele Kapitalerhöhungen wurden als Last Exit gespielt, weil man keine Bankkredite mehr bekommen hat oder mittlerweile auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...