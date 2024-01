Dem DAX ist am Dienstag etwas der Schwung ausgegangen. Schwache Industriedaten aus Deutschland haben auf die Stimmung gedrückt. Am Ende ging der deutsche Leitindex 0,2 Prozent tiefer bei 16.688,36 Zählern aus dem Handel. Und auch am heutigen Mittwoch dürfte er vor wichtigen US-Inflationsdaten am Donnerstag schwächer tendieren. Der Broker IG taxiert den DAX rund zwei Stunden vor dem Handelsauftakt 0,2 Prozent tiefer auf 16.648 Punkte.Im Blickpunkt dürfte am heutigen Mittwoch weiter der Bitcoin stehen. ...

