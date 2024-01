Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5170/ Rafael Rasinger Amilivia ist Leiter Innovation, Scaleups und Networks bei der FH Technikum Wien, weiters Business Angel und Investor. Der Sohn von IVA-Urgestein Wilhelm Rasinger arbeitete früh für den IVA, u.a. Logo & IT, dann hatte er den Zug ins internationale und wieder heimische Geschäft mit den Stichworten Europäisches Parlament und Probig Umwelttechnik. Es folgte eine lange Phase bei der WKO Aussenwirtschaft, Rafael war zb bei der Expo 2008 in Saragossa massgeblich involviert, oder später beim Programm Go Silicon Valley. In Rafaels WKO-Ära war er sowohl Head of Startups als auch Head of Scaleups. Nach dem Ableben seines Vaters ist Rafael wieder verstärkt für die Inter Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...