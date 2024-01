Wie Valneva mitteilt, wurde der erste Teilnehmer in einer klinischen Phase 2-Studie geimpft, in der die Sicherheit und Immunogenität von zwei verschiedenen Dosierungen des Chikungunya-Impfstoffs bei Kindern untersucht wird. Derzeit gibt es keinen zugelassenen Chikungunya-Impfstoff für Kinder. Juan Carlos Jaramillo, Chief Medical Officer von Valneva: "Diese Studie an Kindern ist äußerst wichtig. Angesichts der erheblichen Bedrohung, die Chikungunya für Menschen darstellt, die in endemischen Gebieten leben oder dorthin reisen, ist es von entscheidender Bedeutung, den Impfstoff allen Altersgruppen zugänglich zu machen. Auf diese Weise können wir uns besser gegen Chikungunya schützen und die Auswirkungen dieser einschränkenden Krankheit ...

