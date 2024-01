Der innovative Schweizer Lauf- und Freizeitschuhhersteller wächst in einem atemberaubenden Tempo. Neue Produkte sollen das Wachstum weiter hochhalten. Analystin Anna Andreeva von Needham sieht für die Aktie deutliches Potenzial nach oben.Für Needham-Analystin Anna Andreeva ist die Aktie von On Holding einer der Top-Pick für 2024. Für Andreeva spiegele die Bewertung der Aktie aktuell nicht das "einzigartige Wachstumsprofil" von On wider. Die Expertin räumt aber auch ein, dass On in dieser Saison ...

Den vollständigen Artikel lesen ...