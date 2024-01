Partners Capital, ein führendes Outsourced Investment Office (OCIO), das im Auftrag von Stiftungen, vermögenden Privatpersonen und prominenten Familien weltweit ein Vermögen von über 50 Milliarden US-Dollar verwaltet, gibt Beförderungen eines neuen Partners und von sieben neuen Managing Directors bekannt.

Edmondo Barletta wurde zum Partner befördert. Edmondo kam 2013 zu Partners Capital in London und wechselte 2019 nach Paris, um das kontinentaleuropäische Geschäft zu leiten. Vor seinem Einstieg bei Partners Capital arbeitete er bei Bain Capital in London und bei Bain Company in Paris. Edmondo ist Absolvent der Politecnico di Torino und der Ecole Nationale des Ponts et Chaussées und hat einen MBA von der Wharton School der University of Pennsylvania.

Auf der Managing Director-Ebene wurden vier in Europa tätige Senior Principals befördert: Joe Basrawy, Matt Libling und Louisa Saunders im Londoner Büro, sowie Niccolò Frigieri in Paris. In den USA wurden Chris Bunzel, Pamela Haddad und Steve Kaplan befördert, die in der Niederlassung in Boston tätig sind. Ihre Werdegänge werden nachstehend vorgestellt:

Joe Basrawy kam 2014 zu Partners Capital und ist Portfoliomanager. Er ist spezialisiert auf Private Debt und unkorrelierte Anlagen und verwaltet Multi-Asset-Class-Portfolios für verschiedene institutionelle und private Kunden. Bevor er zu Partners Capital kam, war er im Investment Banking Team bei RBC Capital Markets tätig.

Chris Bunzel kam 2012 zu Partners Capital und ist Client CIO sowie Mitglied im Aktien Team. Derzeit verwaltet er die Portfolios mehrerer privater und institutioneller Kunden in Nordamerika. Vor seinem Einstieg bei Partners Capital war er Investment Banking Analyst in der Technologiegruppe von Jefferies Company.

Niccolò Frigieri kam 2019 zu Partners Capital, um den Aufbau des Pariser Büros der Firma zu unterstützen und verwaltet Multi-Asset-Class-Anlageportfolios für mehrere europäische institutionelle und private Kunden. Zuvor war er als Associate Partner bei McKinsey in dessen Pariser Büro tätig.

Pamela Haddad wechselte 2020 zu Partners Capital als Leiterin der Personalabteilung für Nordamerika. Sie leitet die Personalstrategie des Unternehmens in der gesamten Region und ist außerdem Mitglied des Global People Committee. Zuvor war Pamela als Unternehmensberaterin für den Geschäftsbereich Organisation und Transformation bei Deloitte Consulting tätig und arbeitete für Finanzdienstleistungsunternehmen wie Barclays und Cambridge Associates.

Steve Kaplan stieß 2015 zu Partners Capital und ist Leiter der Client Operations in Nordamerika. In dieser Position beaufsichtigt er sämtliche Aspekte des Kundengeschäfts, einschließlich der Aufnahme neuer Kunden, der Ausführung von Investitionen, sowie des Reportings. Vor seinem Einstieg bei Partners Capital war Steve ein Senior Associate bei State Street Global Advisors.

Matt Libling ist seit 2014 bei Partners Capital tätig. Er betreut Multi-Asset-Class-Anlageportfolios für mehrere private und institutionelle Kunden in Großbritannien und ist Mitglied des Private Debt and Alternative Alternatives Investment Committee. Zuvor war er als Director of Strategy für den größten privaten britischen Pension Mastertrust tätig, an dessen Aufbau er seit den Anfängen als Private-Equity-finanziertes Unternehmen in der Frühphase mitgewirkt hat. In einer früheren Karrierestation war er Associate bei McKinsey Co.

Louisa Saunders kam 2020 als Leiterin der Personalabteilung für Europa und Asien zu Partners Capital. Sie leitet die Personalstrategie des Unternehmens in der gesamten Region und ist außerdem Mitglied des Global People Committee. Vor ihrem Wechsel zu Partners Capital arbeitete Louisa bei Finanzdienstleistungsunternehmen wie Close Brothers Group und Tullett Prebon.

Dem globalen Führungsteam von Partners Capital gehören nun 18 Partner und 25 Managing Directors an.

"Wir freuen uns, diese acht Beförderungen innerhalb unseres globalen Führungsteams bekannt geben zu dürfen. Edmondo, Joe, Chris, Niccolò, Pamela, Steve, Matt und Louisa haben alle einen bedeutenden Beitrag zu unserem Unternehmen geleistet und werden wichtige Rollen für unseren weiteren Erfolg in den kommenden Jahren übernehmen", sagte Arjun Raghavan, CEO bei Partners Capital.

Über Partners Capital

Partners Capital wurde 2001 gegründet und ist ein Outsourced Investment Office, das für renommierte Stiftungen, vermögenden Privatpersonen und prominente Familien in aller Welt tätig ist. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 50 Mrd. USD entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Anlageportfolios für seine Kunden und stützt sich dabei auf sein weitreichendes Netzwerk von Partnerschaften mit überragenden Asset-Managern in allen wichtigen Anlageklassen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 340 Mitarbeiter in seinen sieben Niederlassungen in Boston, New York, London, San Francisco, Paris, Singapur und Hongkong.

Weitere Informationen über Partners Capital finden Sie unter http://www.partners-cap.com und in der Partners Capital Intellectual Capital Library unter https://partners-cap.com/research/.

