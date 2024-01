An der Börse findet der Euro Stoxx 50 gegenwärtig keine klare Richtung. Das Börsenbarometer verbessert sich nur minimal um 0,11 Prozent. Derzeit sind die Investoren an der Börse offenbar unschlüssig hinsichtlich der weiteren Kursrichtung. Der Euro Stoxx 50 gewann nur minimal um 0,11 Prozent an Wert.

Den vollständigen Artikel lesen ...