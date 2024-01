Die britische Investmentbank HSBC hat Sartorius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 300 auf 370 Euro angehoben.Analyst Rajesh Kumar rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Erholungstendenzen in der weltweiten Biotech-Branche. Das Geschäft rund um Gen- und Zelltherapien von Sartorius sei zwar noch klein, der Bereich sei in der Pharmabranche aber einer der am schnellsten ...

