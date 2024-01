© Foto: Ina Fassbender - dpa



Eine Falschmeldung über die Zulassung eines Bitcoin-ETF sorgt für Turbulenzen am Kryptomarkt. Der X-Account der SEC wurde gehackt. Die Hintergründe. Kurzzeitig sorgte eine Falschmeldung über die Zulassung von Bitcoin-ETFs für Aufregung am Kryptomarkt. Eine scheinbar offizielle Ankündigung der US-Börsenaufsicht SEC auf der Mikroblogging-Plattform X erweckte den Eindruck, Bitcoin-ETFs könnten bald an der Börse gehandelt werden. Diese Hoffnung wurde jedoch schnell enttäuscht, als SEC-Chef Gary Gensler klarstellte, dass die Nachricht nicht korrekt sei - der SEC-Account sei gehackt worden. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. Infolge der Falschmeldung kam es auf der …