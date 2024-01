© Foto: Andrej Sokolow/dpa



Auch Intel hat zum Jahresauftakt einen Übernahmedeal bekannt gegeben und verstärkt sein Produktportfolio um Fahrzeughalbleiter.Zum Start in das neue Jahr scheint an der Wall Street das Übernahmefieber ausgebrochen zu sein. In den vergangenen Tagen wurde eine ganze Reihe von Deals bekannt, etwa der geplante Kauf von Cytokinetcs durch Novartis, die Übernahme von Juniper durch Hewlett Packard Enterprise oder auch der Deal zwischen Harpoon Therapeutics und Merck. Diversifizierung des Produktportfolios Wie heute Nacht bekannt wurde, hat sich auch Chiphersteller Intel umgesehen - und ist bei einem Anbieter für Fahrzeughalbleiter fündig geworden. Auf einem die Konsumermesse CES begleitenden …