Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag etwas an Boden verloren, sich aber deutlich über der Unterstützung von 16.500 halten können. Der Start in den Mittwoch verläuft auch ohne große Bewegung, weil sich viele Anleger bereits vor den US-Inflationsdaten am Donnerstag in Stellung gebracht haben. Auf Unternehmensebene stehen Bayer, BMW, E.on, Heidelberg Materials, Sartorius und Siemens Health im Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...