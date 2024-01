FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich zum Handelsstart am Mittwoch kaum vom Fleck bewegt. In den ersten Börsenminuten gab der deutsche Leitindex um 0,04 Prozent auf 16 681,43 Punkte nach. Nach dem Vortagesgewinn und vor den wichtigen Inflationsdaten aus den USA an diesem Donnerstag zögern die Anleger mit weiteren Käufen. Vor den US-Verbraucherpreisdaten dürfte der Dax nach Meinung von Experten keine klare Richtung einschlagen.

Im MDax der mittelgroßen Werte hielt sich die Veränderung mit minus 0,21 Prozent auf 26 269,64 Punkte ebenfalls in Grenzen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,03 Prozent auf 4465,85 Zähler.

Seit seinem Rekordhoch bei knapp über 17 000 Punkten Mitte Dezember schwankt der Dax - abgesehen von einem kurzen Anlauf auf die Bestmarke Anfang Januar - überwiegend zwischen rund 16 500 und 16 800 Punkten./ck/men

