Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Aktien für Technikfreaks und neue Chance für ImmobilienkäuferBörsenpodcast In der heutigen Folge von "Alles auf Aktien" sprechen die Finanzjournalisten Daniel Eckert und Holger Zschäpitz über die Rückkehr von FOMO an der Wall Street, eine Hausse bei Biotech und den Bitcoin auf 2-Jahreshoch. Außerdem geht es um Qiagen, Volkswagen Vz., Boeing, Spirit AeroSystems, United Airlines, American Airlines, Airbus, Johnson & Johnson, Merck &. Co., Ambrx Biopharma, Harpoon Therapeutics, Atai Life Sciences, Bitcoin, Schweizerische Nationalbank, Nvidia, AMD, Marvell, Intel, Dell, HP, LG, Samsung Electronics, Mercedes Benz, Mobileye, Apple, Meta. Wir freuen uns an ...

