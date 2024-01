Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.695 Punkten berechnet und damit minimal über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Vonovia, Heidelberg Materials und Adidas, die größten Verluste gab es bei Bayer, Qiagen und der Commerzbank.



"Zu Wochenbeginn hat sich die Stimmung bei den US-Technologieaktien auch deshalb gedreht, da Nvidia neue Grafikchips vorstellte, die die Fantasie der Anleger in Sachen Gewinnentwicklung beflügelte", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Zunächst habe das auch für eine Fortsetzung der Erholung im Dax gesorgt. "Dann aber haben Anleger genauer hingeschaut und erkannt, dass kein einziges Dax-Unternehmen auch nur einen Cent an den neuen Nvidia-Chips verdienen wird."



"Aber der Markt hat damit Zeit gewonnen, um sich etwas entspannter auf die Inflationsdaten aus den USA am Donnerstag vorzubereiten", so Stanzl. "Denn ungleich zu Nvidia beeinflussen diese Zahlen die weitere mögliche Zinspolitik der Federal Reserve und damit indirekt auch die der Europäischen Zentralbank." Technisch betrachtet müsse der Dax für weitere Kursgewinne nun über 16.700 Punkte steigen. "Darunter bleibt das Risiko für eine stärkere Korrektur erhöht", sagte der Marktexperte.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0938 US-Dollar (+0,08 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9142 Euro zu haben.