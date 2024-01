DJ PTA-News: QLUPOD AG: Qlupod startet Kooperation in Italien

QluPod startet Kooperation in Italien für fortschrittliche Gesundheitslösungen

Die QluPod AG freut sich, den Abschluss eines Distributionsvertrages mit Badacare S.r.l. in Italien bekannt zu geben. Badacare ist ein führendes Unternehmen, das sich um pflegebedürftige Menschen kümmert und sich auf die Vermittlung von Betreuungspersonal für die häusliche Pflege spezialisiert hat. Die Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt für beide Unternehmen, um Versorgung und Qualität im Gesundheitsbereich durch innovative Lösungen zu verbessern.

Kooperation für verbesserte Pflege und Gesundheitskontrolle

Mit der Teilnahme an der renommierten Messe "Frontiers Health" im November 2023 in Rom hat die QluPod AG bereits ihre Bereitschaft gezeigt, Kooperationspartner in Italien zu finden und weltweit die Stellung als Vorreiter in den Bereichen Telemedizin und digitale Gesundheitslösungen auszubauen. Dies ist mit dem Distributionsvertrag mit Badacare gelungen, der es dem italienischen Unternehmen ermöglicht, den QluPod Gesundheitsmonitor zur Messung von sechs Vitalwerten in sein Programm aufzunehmen. Die Dienste von Badacare S.r.l. sind in Italien stark nachgefragt und wurden in renommierten Medien wie RAI, La Repubblica, Il Sole 24 Ore und Corriere della Sera vielfach positiv erwähnt.

Innovative Lösungen für Patienten, Ärzte und Dienstleister

Durch den QluPod Gesundheitsmonitor können die Mitarbeiter von Badacare die Gesundheit der betreuten Personen in Echtzeit überwachen und bei Bedarf schnell eingreifen. Die Anwender müssen nicht mehr verschiedene Einzelgeräte nutzen, sondern können mit nur einem Gerät sechs Vitalwerte auf einmal messen: Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Blutzucker, Blutdruck, EKG und Körpertemperatur. Die innovative Technik ermöglicht nicht nur die Messung und Aufzeichnung der Vitalwerte, sondern bietet auch eine umfassende Übersicht über die verschiedenen Gesundheitsparameter sowie die Kommunikation mit dem Pflegepersonal.

CEO von Badacare S.r.l. begeistert über Potenzial des Gesundheitsmonitors

Stefano Pepe, CEO von Badacare S.r.l., äussert sich begeistert über die positiven Auswirkungen der innovativen Gesundheitstechnologie: "Mit QluPod haben wir einen Partner, der unseren Kunden und ihren Betreuern das beruhigende Gefühl gibt, Übersicht über die eigene Gesundheit zu gewinnen. Wir als Dienstleister profitieren ebenfalls von den Vorteilen, da uns der Gesundheitsmonitor viel Zeitaufwand in der Kommunikation und in der Administration erspart." Die Zeitersparnis ergibt sich aus der Weiterleitung der Gesundheitsdaten an den behandelnden Arzt, den medizinischen Betreuer oder an pflegende Angehörige. Bei Bedarf können die Verantwortlichen sofort handeln, um die optimale Versorgung der Patienten sicherzustellen.

QluPod und Badacare: Gemeinsam für eine optimale Gesundheitsversorgung

Die Zusammenarbeit zwischen QluPod und Badacare S.r.l. setzt neue Massstäbe für die Gesundheitskontrolle und eine erstklassige Betreuung pflegebedürftiger Menschen. "Mit dem richtigen Einsatz des QluPods mit der QluPod Pro App funktioniert das Zusammenspiel zwischen Patient und Gesundheitsdienstleister hervorragend", erläutert Nikola Trajanov, Interims CEO der QluPod AG. "Davon profitieren nicht nur die Patienten, sondern auch alle Dienstleister in der Gesundheitsbranche wie Pflegedienste, Krankenhäuser und Altersheime. Ausserdem ist der QluPod die ideale Lösung, wenn nicht sogar ein Muss, für jede Arztpraxis. Das gilt nicht nur für die Gesundheitsversorgung in Europa, sondern sogar weltweit", betont Nikola Trajanov den Nutzen der Telemedizin für eine optimale Überwachung und Versorgung gesundheitsbewusster und pflegebedürftiger Menschen in aller Welt.

Über QluPod:

Die QluPod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu gestalten. Mit dem QluPod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.

Für weitere Informationen über die QluPod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere Webseite unter www.qlupod.com ( http://www.qlupod.com/ ).

Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der QluPod AG zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die QluPod AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der QluPod AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

