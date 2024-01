© Foto: David Zalubowski - AP



Nachdem in den USA schärfere Verordnungen für Autoleistungen eingeführt wurden, hat Tesla die Reichweiten seiner E-Autos zum Teil deutlich gesenkt. Es hatte in dem Bereich schon länger gebrodelt.In einem bedeutenden Schritt hat Tesla die Reichweitenschätzungen für seine gesamte Elektrofahrzeugpalette reduziert. Diese Anpassung erfolgt im Zuge neuer Verordnungen der US-Regierung, die darauf abzielen, eine realistischere Darstellung der Fahrzeugleistung zu gewährleisten. Experten und eine Untersuchung von Reuters im letzten Jahr deuteten darauf hin, dass Teslas frühere Reichweitenangaben oft übertrieben waren, was zu Kundenbeschwerden führte. Im vergangenen Jahr ergaben Untersuchungen der …