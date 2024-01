Emittent / Herausgeber: DRS Belgium S.R.L / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges

PRESSEMITTEILUNG Hamburg, 10. Januar 2024 Deminor unterzeichnet den "Green Pledge" Deminor unterzeichnet als einer der ersten Prozessfinanzierer das Green Pledge-Abkommen der Campaign for Greener Arbitrations

Der Green Pledge zielt darauf ab, Bewusstsein für Impact auf Emissionen zu schaffen und die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in der Streitschlichtung voranzutreiben Deminor hat als eines der ersten Prozessfinanzierungsunternehmen weltweit das internationale Green Pledge-Abkommen der Campaign for Greener Arbitrations unterzeichnet. Damit verpflichtet sich Deminor, das Bewusstsein für den eigenen CO2-Fußabdruck in der Branche zu erhöhen und verschiedene Maßnahmen zur eigenen CO2-Reduktion umzusetzen. Dazu gehören unter anderem: Die Schaffung einer Arbeitsumgebung mit möglichst geringer Umweltbelastung durch effizienten Energieverbrauch und minimierte Abfallmengen

Die Bevorzugung von elektronischer Korrespondenz gegenüber Papierdokumenten, was auch gegenüber Stakeholdern eingefordert werden sollte. Jedoch besteht das Bewusstsein, dass auch E-Mails einen CO2-Fußabdruck verursachen

Die Bevorzugung von Videokonferenz-Tools gegenüber Dienstreisen bzw. physischen Treffen. Es sollte auch erwogen oder vorgeschlagen werden, dass Mandanten und Experten ihre Aussagen über Videokonferenz-Tools tätigen

Die Auswahl von Dienstleistern und Anbietern, die darauf ausgerichtet sind, ihre Umweltbelastung zu reduzieren Die Campaign for Greener Arbitrations hat sich zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein dafür zu schärfen, Schiedsgerichtsverfahren auf nachhaltige Weise zu managen. Sie wird von Vertretern aus der Branche getragen, die Bewusstsein für die Umweltauswirkungen von Schiedsgerichtsverfahren schaffen und mit Best-Practice-Leitfäden praktische Orientierung für Anwälte und andere Stakeholder in der Schiedsgerichtsbarkeit wie Schiedsrichter oder die Streitparteien geben wollen. Die Initiative geht auf die britische Juristin Lucy Greenwood zurück, die im Jahr 2019 das Abkommen entwickelte und als erste unterzeichnete. Dr. Malte Stübinger, General Legal Counsel bei Deminor: "Wir freuen uns, als eines der ersten Prozessfinanzierungsunternehmen den Green Pledge unterzeichnet zu haben. Damit erhöhen wir das Bewusstsein für den eigenen CO2-Fußabdruck und die Umweltauswirkungen in der Branche und leisten einen aktiven Beitrag, die eigene Umweltbelastung zu reduzieren. Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, muss auch die internationale Streitschlichtung - wie jede andere Branche - umdenken und sofort ins Handeln kommen. Mit dem Green Pledge finden wir eine großartige Initiative und konkrete Maßnahmen zur Umsetzung vor." Weitere Informationen zum Green Pledge finden Sie hier: https://www.greenerarbitrations.com/about Über Deminor Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA ("Deminor") zählt zu den Top-10 der international agierenden Prozessfinanzierern. Deminor ist spezialisiert auf allgemeine Wirtschaftsstreitigkeiten, Anlegerklagen und Kartellklagen. Der Name Deminor leitet sich vom französischen "défense des minoritaires" ab und spiegelt die Wurzeln der Gesellschaft in der Beratung von Minderheitsaktionären wider. Seit der Gründung 1990 verfolgt Deminor das Ziel, geschädigten Parteien auf Unternehmens- oder Anlegerseite zu ihrem Recht zu verhelfen. Dazu werden die notwendigen Gerichtsverfahren begleitet und finanziert, sei es als Klage mit mehreren Parteien oder Einzelstreitigkeiten. Bevor Deminor aktiv wird, erfolgt eine gründliche auf die jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifende Prüfung des Sachverhalts. Dabei zeichnet Deminor ein hohes Maß an Integrität aus. Durch den Auswahlprozess hat Deminor in der Vergangenheit mehr als 80% der Fälle für ihre Kunden gewonnen. Bisher hat Deminor seine Kunden bei der Verfolgung von Ansprüchen in Höhe von rund EUR 6 Mrd. unterstützt. Deminor verfügt über Büros in Brüssel, London, Luxemburg, Mailand, Hamburg, Hong Kong, Madrid, New York und Stockholm und kann so in verschiedenen Jurisdiktionen weltweit aktiv werden. Zu den Kunden zählen neben zahlreichen kleinen und mittelgroßen Gesellschaften auch international agierende Konzerne. Zudem setzen allein vier der zehn größten Investoren weltweit regelmäßig auf die Expertise von Deminor. Weitere Informationen finden sich unter: https://www.deminor.com/de/ Kontakt Deminor* Deminor

Büro Deutschland

Dr. Malte Stübinger (General Counsel Germany)

malte.stuebinger@deminor.com

Neuer Wall 80

20354 Hamburg

Tel. (+49) 40 3344 2508 Pressekontakt

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop / Jessica Pommer

deminor@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt

Tel. (+49) 69 90550551 © Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA, 2024 *Deminor ist ein Handelsname einer Unternehmensgruppe, die aus der Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA mit Sitz in 1 rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxemburg und ihren Tochtergesellschaften in Belgien, Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich, den USA und Hongkong besteht. Unsere Dienstleistungen können von Land zu Land unterschiedlich sein, je nach den örtlichen Vorschriften, wie sie in unseren Dienstleistungsverträgen festgelegt sind. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um die Dienstleistungen zu besprechen, die wir in Ihrem Land anbieten können. * * * * *



