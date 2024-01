Emittent / Herausgeber: Nyala / Schlagwort(e): Marktbericht/Kryptowährung / Blockchain

10.01.2024

"Im Jahr 2024 wird die Größe des globalen Tokenisierungsmarktes voraussichtlich 5,6 Milliarden US-Dollar erreichen" Autor: Johannes Schmitt, Co-CEO der NYALA Digital Asset AG Das Jahr 2024 wird einen Meilenstein im Bereich der elektronischen Wertpapiere darstellen. Wir rechnen mit einem Volumen von 159 Emissionen - ein Wachstum von über 350% zum Vorjahr. Von zentraler Bedeutung ist dabei weiterhin die KMU-Anleihe. Mit einem Anstieg um 300% zum Vorjahr wird dieser Sektor mit einer Gesamtemissionen von 33% auch das Jahr 2024 dominieren. Die Fähigkeit dieses Sektors, seinen Marktanteil zu halten und gleichzeitig ein erhebliches qualtitatives Wachstum zu verzeichnen, unterstreicht seine zentrale Rolle als treibende Kraft im Bereich der elektronischen Wertpapiere. Tokenisierte Vermögenswerte werden in die Höhe schießen Über die Grenzen des eWpG hinaus wird das Volumen der tokenisierten Vermögenswerte weltweit steigen, angetrieben durch die Nachfrage nach alternativen Anlagen und das Aufkommen neuer Anwendungsfälle und Sektoren. Einem Bericht von 21.co zufolge könnte der Markt für tokenisierte Vermögenswerte in diesem Jahrzehnt auf bis zu 10 Billionen US-Dollar anwachsen, da immer mehr traditionelle Finanzinstitute die Blockchain-Technologie übernehmen. Im Jahr 2024 wird die Größe des globalen Tokenisierungsmarktes voraussichtlich 5,6 Milliarden US-Dollar erreichen und ab 2021 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 19,0% wachsen. Einige der Branchen, die bereits tokenisierte Anleihen ausgegeben haben, sind Immobilien, Energie, Infrastruktur und Unterhaltung. Wir gehen davon aus, dass weitere Sektoren wie Kunst, Glücksspiel, Sport und geistiges Eigentum diesem Beispiel folgen werden. Traditionelle Verwahrer tauchen in die Tokenisierung ein Der jüngste Stimmungsumschwung bei den traditionellen Zentralverwahrern (CSDs) hin zur Tokenisierung ist einer der Hauptgründe für unsere optimistische Haltung. Dieser Schritt wird durch bedeutende Entwicklungen bei EuroClear in der EU und DTCC in den USA veranschaulicht. EuroClear, ein führendes Unternehmen für das Clearing und die Abwicklung von Wertpapieren, hat Pläne zur Einführung einer Plattform für tokenisierte Wertpapiere im Jahr 2024 in Zusammenarbeit mit Fnality, einem von mehreren Banken unterstützten Blockchain-Konsortium, vorgestellt. Darüber hinaus hat DTCC, der größte Post-Trade-Infrastrukturanbieter in den USA, durch die Übernahme von Securrency, einem spezialisierten Blockchain-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Tokenisierung und Compliance, Fortschritte gemacht. Diese strategischen Allianzen und Übernahmen unterstreichen die Relevanz des Marktes für tokenisierte Vermögenswerte über seinen derzeitigen Nischenmarktanteil hinaus. Druck zur Standardisierung Wir gehen davon aus, dass die Standardisierung der Tokenisierung voranschreiten wird, da verschiedene Initiativen und Organisationen an der Entwicklung gemeinsamer Rahmenwerke und Protokolle für die Interoperabilität und Regulierung von tokenisierten Assets arbeiten. Eine dieser Initiativen ist die ERC3643 Association, eine Non-Profit-Organisation, die sich für die Einführung des ERC3643-Standards einsetzt. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Richtlinien und Best Practices für die Tokenisierung von Wertpapieren auf öffentlichen Blockchains, die vor kurzem die Prüfung durch die Ethereum-Community bestanden haben und nun ein offiziell anerkannter Token-Standard sind (ebenso wie ERC20 oder ERC721). Eine weitere parallele Initiative ist der Verband deutscher Krypto-Registratoren, der daran arbeitet, seinen eigenen, weniger strengen Standard für tokenisierte Wertpapiere zu schaffen, der mit dem eWpG und der zugehörigen Registerverordnung konform ist. Auch außerhalb der überfüllten öffentlichen EVM-Ketten gibt es neue Standards für Sicherheits-Token: Der Solana Token 2022 Standard wird von der Solana Foundation entwickelt, einer gemeinnützigen Organisation, die die Entwicklung der Solana-Blockchain unterstützt und hofft, Anreize für die Ausgabe von Token auf Solana zu schaffen. Bitcoin-Preis als Schlüsselindikator für die Tokenisierungsbranche Tokenisierte Vermögenswerte sind nicht mit Kryptowährungen wie Bitcoin zu verwechseln. Dennoch bleibt der Preis von Bitcoin (und anderen Vermögenswerten wie ETH) ein wichtiger Indikator für die Gesundheit der Branche, da er die allgemeine Stimmung und das Vertrauen in die zugrunde liegende Technologie widerspiegelt. Bitcoin, die erste und größte Kryptowährung, befindet sich seit Ende 2023 in einem Aufwärtstrend. Wir gehen davon aus, dass er in der ersten Hälfte des Jahres 2024 ein neues Allzeithoch von über 68.000 $ erreichen wird. Einige der Faktoren, die zu dieser Rallye beigetragen haben, sind die Hoffnung auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank, die die Nachfrage nach Risikoanlagen wie Kryptowährungen ankurbeln könnte, die Spekulationen über die Genehmigung eines Bitcoin-ETF in den USA, die die institutionelle Annahme von Bitcoin erhöhen könnte, und das neue ESG-Narrativ für Proof-of-Work (PoW)-Kryptowährungen, das darauf abzielt, die Umweltbedenken durch die Förderung kohlenstoffneutraler oder kohlenstoffnegativer Proof-of-Work-Mining-Praktiken anzugehen. Stablecoins und E-Geld-Token mit entscheidender Rolle Im Jahr 2024 werden Stablecoins und E-Money-Token eine unverzichtbare Rolle beim Handel und der Abrechnung von tokenisierten Wertpapieren spielen, da sie ein zuverlässiges und effizientes Tauschmittel (oder besser gesagt Abrechnungsmedium) für On-Chain-Trades und andere Arten von Überweisungen darstellen. Stablecoins sind digitale Token, die an eine Fiat-Währung oder einen Korb von Vermögenswerten gekoppelt sind, während E-Geld-Token digitale Token sind, die eine Forderung gegenüber einem lizenzierten Emittenten darstellen, der in der Regel 100% der Reserven des zugrunde liegenden Vermögenswerts, in diesem Fall EUR, hält. Es gibt mehrere Anbieter wettbewerbsfähiger Multi-Chain-E-Geld-Token in der EU, und im Jahr 2023 ging NYALA eine Partnerschaft mit einem von ihnen, Monerium, für einen Smart Bond POC auf Polygon POS ein. In diesem Sektor trifft das alte Sprichwort "Die Institutionen kommen" zu: Die Société Générale hat bereits große Fortschritte gemacht und war Vorreiter bei der Einführung ihres eigenen Stablecoins, EUR CoinVertible (EURCV), der auf der öffentlichen Ethereum-Blockchain bereitgestellt wird. Wir erwarten, dass andere im Jahr 2024 folgen werden. Die Verzögerung des Digital Euro hat Auswirkungen Die EZB hat im Juli 2023 eine zweijährige Untersuchungsphase eingeleitet, die sich auf das Design, die technischen und politischen Aspekte eines digitalen Euro konzentrieren wird. Nach Schätzungen der EZB wird der digitale Euro wahrscheinlich nicht vor 2027 verfügbar sein. Angesichts der Tatsache, dass die bestehenden Stablecoins und E-Geld-Token bereits weit verbreitet sind und 2024 im Rahmen der MiCa reguliert werden, ist es jedoch fraglich, ob es einen Bedarf für einen digitalen Euro (für Großkunden) geben wird, der nicht bereits von den derzeitigen (privaten) E-Geld-Anbietern und denjenigen, die 2024 in diesen Bereich einsteigen, abgedeckt wird. Wir gehen davon aus, dass die Branche regulierte Stablecoins als De-facto-Standard einführen wird, lange bevor die EZB den Markt im Jahr 2027 eingeholt hat. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Jahr 2024 in der Tokenisierungslandschaft in Deutschland ganz im Zeichen eines Anstiegs der elektronischen Wertpapieremissionen im Rahmen des eWpG steht. Andere Länder werden bis Ende des Jahres beginnen, dem deutschen Ansatz nachzueifern. Gleichzeitig bereitet sich der (RWA-)Tokenisierungsmarkt auf eine solide mehrjährige Wachstumsphase vor, die von verschiedenen Branchen angetrieben wird, die die Technologie aufgrund der neu entdeckten Nachfrage annehmen. Der Faktor des institutionellen Engagements, gepaart mit Initiativen zur Standardisierung, deutet auf einen deutlichen Stimmungsaufschwung hin. Über NYALA Digital Asset AG NYALA ist ein Technologieanbieter für institutionelle Investoren und Finanzdienstleister und betreibt eine technische Infrastruktur für die Emission, Verwaltung, Verwahrung, Sicherung und Protokollierung von digitalen (tokenisierten) Wertpapieren und Vermögensanlagen. Für erlaubnispflichtige Dienstleistungen wie die Verwahrung von Kryptowerten sowie die Registerführung für elektronische Wertpapiere greift NYALA auf Partner wie die Smart Registry GmbH und Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH zurück. www.nyala.de Kontakt

Johannes Schmitt, Co-CEO der NYALA Digital Asset AG



