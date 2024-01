ISG Provider Lens-Studie: Da Unternehmen zunehmend zu Multi-Cloud-Architekturen übergehen, wird Cloud-Optimierung immer wichtiger

Ein guter Ruf in Sachen Sicherheit, Zuverlässigkeit und eine allgemein hohe Servicequalität treiben das Wachstum des Public-Cloud-Marktes in der Schweiz. Dies meldet eine neue Marktstudie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "ISG Provider Lens Multi Public Cloud Services Switzerland 2023" kommt zu dem Schluss, dass der Schweizer Public-Cloud-Markt zwar noch nicht so schnell wächst wie der Weltmarkt, dass aber hohe Sicherheitsstandards, ein Fokus auf Datenschutz und -sicherheit, eine sehr hohe Verfügbarkeit von Rechenzentren und eine gute Internetanbindung gute Zeichen für weiteres Wachstum sind. Darüber hinaus macht ihre Lage in Europa die Schweiz zu einem idealen Markt für internationale Unternehmen, die ein zentrales Datenmanagement aufbauen wollen, so die ISG-Studie weiter.

"Die Verlagerung geschäftskritischer Workloads in die Cloud gewinnt zunehmend an Bedeutung", sagt Dr. Matthias Paletta, Director Technology Modernization, bei ISG EMEA. "Die Schweiz bietet Service-Providern mit einem klaren Fokus auf Qualität und Serviceorientierung vielfältige Möglichkeiten."

Die ISG-Studie zeigt, dass immer mehr Unternehmen eine Multi-Cloud-Strategie verfolgen, weil sie sonst befürchten, an einen einzigen Anbieter gebunden zu sein. ISG schätzt, dass weltweit fast drei Viertel der Public-Cloud-Kunden eine Multi-Cloud-Umgebung nutzen und dass dies ein Trend sei, der sich voraussichtlich fortsetzen wird.

Natürlich bedeutet eine verstärkte Nutzung von Cloud-Diensten auch einen Anstieg der Cloud-Kosten. Dies stellt ISG zufolge eine Tatsache dar, die Unternehmen nicht ignorieren können. Hier komme auch FinOps als Konzept ins Spiel. Es habe als Mittel, das Cloud-Nutzung und -Kosten optimiert, schnell an Bedeutung gewonnen, so die Studie.

Anbieter von FinOps- und Cloud-Optimierungsdiensten bieten ISG zufolge Strategien an, mit denen sich Ressourcen identifizieren lassen, die für die Kontrolle der IT-Ausgaben wesentlich sind. Zudem lassen sich Mechanismen für die Berichterstattung über Ausgaben, Governance und Compliance einrichten. Laut Studie nutzen die führenden Unternehmen in diesem Bereich fortgeschrittene künstliche Intelligenz (KI), um Anomalien bei der Cloud-Nutzung und den damit verbundenen Kosten zu erkennen sowie Vorschläge zu Architekturänderungen zu erhalten, bei denen Unternehmen von höherer Leistung und niedrigeren Kosten profitieren.

"Reibungslose Prozesse sind ohne FinOps nur schwer vorstellbar", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader bei ISG Provider Lens Research. "FinOps ist zu einem elementaren Bestandteil eines jeden Managed-Services-Vertrags geworden und damit von größter Bedeutung."

Die Studie untersucht darüber hinaus, wie Unternehmen zunehmend auf sogenannte "Showback"- und "Chargeback"-Modelle zurückgreifen, um eine höhere Transparenz der Cloud-Kosten zu erreichen.

Die Studie "ISG Provider Lens Multi Public Cloud Services Switzerland 2023" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 63 Anbietern in sieben Marktsegmenten (Quadranten): "Consulting Transformation Services for Large Accounts", "Consulting Transformation Services for Midmarket", "Managed Services for Large Accounts", "Managed Services for Midmarket", "FinOps Services Cloud Optimization", "Hyperscale Infrastructure Platform Services" sowie "SAP HANA Infrastructure Services".

Die Studie stuft Swisscom in sechs Marktsegmenten sowie Accenture, Aveniq und UMB in jeweils vier Quadranten als "Leader" ein. Capgemini und ti&m erhalten diese Einstufung in jeweils drei sowie AWS, Kyndryl und Microsoft in jeweils zwei Quadranten. Atos, BitHawk, Claranet, Eviden, Google, IBM/IBM (Nordcloud), Infosys, itesys, Netcloud und Wipro sind "Leader" in je einem Segment.

Zudem wird ELCA/EveryWare in zwei Marktsegmenten als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial. HCLTech und Infomaniak erhalten diese Einstufung in je einem Marktsegment.

Bearbeitete Versionnen der Studie stehen bei itesys und UMB AG zum Download bereit.

Die Studie "ISG Provider Lens Multi Public Cloud Services Switzerland 2023" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

Über ISG Provider Lens

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Benelux, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Eine begleitende Studienreihe, die ISG Provider Lens Archetype Reports, bewertet als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerk-Betreibergesellschaften, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change-Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.600 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240110239782/de/

Contacts:

Philipp Jaensch, ISG

+49 151 730 365 76

philipp.jaensch@isg-one.com



Matthias Longo für ISG

+49 152 341 464 63

matthias@longo-pr.de