Redcare Pharmacy, früher als Shop Apotheke Europe fimierend, hat erste vorläufige Eckdaten für das Jahr 2023 vorgelegt. Der Online-Apothekenbetreiber meldet einen Umsatzanstieg um 49 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro und damit an das obere Ende der eigenen Prognose. 1,3 Milliarden Euro entfallen auf den Bereich Non-Rx, ein Plus von 25 Prozent, was der ...

