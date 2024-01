London (ots/PRNewswire) -Dstny war bei den Cloud Awards 2023 - 2024 erfolgreich und sicherte sich mit seinem neu veröffentlichten Produkt Call2Teams Go den Titel Best Use of Telephony/Unified Communications.Call2Teams Go ist die jüngste Ergänzung zu Dstnys Call2Teams-Produktreihe, die eine der preiswertesten Lösungen auf dem Markt für Anrufe direkt über die Teams-Oberfläche bietet.Diese jüngst verliehene Auszeichnung ist eine Anerkennung für das Engagement, mit dem Dstny die Grenzen der Innovation für seine Service-Provider-Partner weltweit immer weiter verschiebt.James Williams, Verantwortlicher für das operative Geschäft der Cloud Awards, sagte:"Die Cloud Awards geben bei der Identifizierung großartiger Unternehmen, die weltverändernde Technologien entwickeln, weiterhin die Richtung vor. Dstny ist ein wirklich beeindruckender Preisträger eines Cloud Awards, der Cloud-Technologien in neue Sphären führt. Sie konnten die Jury mit ihrer marktführenden Call2Teams Go-Innovation überzeugen, und es war wirklich eine Freude zu sehen, dass sie in ihrer Kategorie den ersten Platz belegt haben."Neil Greenwood, Leiter des Produktmanagements bei Dstny für Service Provider, antwortete darauf:"Wir fühlen uns geehrt, dass unser Produkt Call2Teams Go und insbesondere unsere Expertise auf dem Gebiet der bahnbrechenden Sprachintegration im Rahmen eines so renommierten internationalen Award-Programms gewürdigt wurden. Call2Teams Go ist eine Weiterentwicklung unserer Produktreihe Call2Teams und bietet einen Mehrwert durch eine einfachere Lizenzierung. Diese Auszeichnung ist ein großartiger Start in das neue Jahr und wird einen stolzen Platz neben unseren anderen Trophäen einnehmen." Neil Greenwood, Leiter des Produktmanagements bei Dstny für Service ProviderWeitere Informationen über Call2Teams und ihr neuestes Produkt Call2Teams Go finden Sie unter: www.call2teams.comInformationen zu Call2TeamsCall2Teams integriert Sprache auf einfache Weise in Microsoft Teams. Es ist ein Cloud-natives Middleware-Produkt, das zwischen jeder Telefonanlage, jedem PBX- oder SIP-Trunk-Anbieter und Microsoft Teams geschaltet wird.Es wird keine Hardware oder Software benötigt, sodass keine Nummern portiert, der Anbieter gewechselt oder eine bestehende Telefonanlage entsorgt werden muss.Call2Teams ist Teil eines Ökosystems branchenführender, mobiler Produkte von Dstny, einem führenden Anbieter von Cloud-basierten Kommunikationslösungen für Unternehmen, Partner und Service Provider.Erfahren Sie hier mehr über die Möglichkeiten der Teams Voice Integration von Dstny: https://www.dstny.com/solutions/microsoft-teams-integrationInformationen zu Dstny Dstny ist ein führender europäischer Anbieter cloudbasierter Kommunikationslösungen für Unternehmen. Mit mehr als 3,5 Millionen Nutzern vereinfacht Dstny die Kommunikation für Unternehmen, Partner und Dienstleister mit Produkten, die als Service in allen Formaten bereitgestellt werden, einschließlich Sprache, Video und Chat. Mit einem grundsätzlich für mobile Dienste optimierten Design und einfacher Integration ermöglichen die innovative Technologie und die starken lokalen Partnerschaften von Dstny die Bereitstellung außergewöhnlicher Benutzererlebnisse. Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel, beschäftigt ca. 1000 Mitarbeiter in 7 europäischen Ländern und erzielt einen Jahresumsatz von ca. 250 Millionen Euro.Erfahren Sie mehr unter www.dstny.comKontakt:Helen Johnstone - Telefon: +44 330 008 4523 - E-Mail:helen.johnstone@dstny.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2313284/cloud_awards_2024.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dstny-wird-bei-den-cloud-awards-2023--2024-mit-dem-titel-best-use-of-telephony--unified-communications-ausgezeichnet-302029962.htmlOriginal-Content von: Dstny, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162276/5688613