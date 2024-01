FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Puma haben am Mittwoch mit plus 1,41 Prozent auf 47,48 Euro zu den größten Gewinnern im MDax gezählt. Damit setzten sie ihre Stabilisierung nach einem Kursrutsch um bis zu rund einem Viertel seit Anfang Dezember fort.

Grund der jüngsten Kursverluste waren schlechte Branchennachrichten. Kurz vor Weihnachten hatte der Rivale Nike die Anleger mit einem tristen Umsatzausblick geschockt und im neuen Jahr trübte der britische Sport- und Freizeitmodehändler JD Sports Fashion die Branchenstimmung mit einer Gewinnwarnung. Das hatte auch die Aktien von Adidas belastet. Diese stiegen zur Wochenmitte um 0,4 Prozent.

Analyst Jörg Philipp Frey sieht bei Puma eine gute Gelegenheit. Er senkte zwar in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das Kursziel von 99 auf 93 Euro, sieht damit aber immer noch reichlich Luft nach oben und bestätigte seine Kaufempfehlung. Zwar sei eine schwächere Nachfrage in Europa auch für Puma nicht gut, der Konzern sei aber deutlich weniger abhängig vom China-Geschäft als Nike und Adidas. Frey blickt insgesamt weiter optimistisch auf das Wachstum von Puma./mis/men