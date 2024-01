HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma SE von 99 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zuletzt schlechten Nachrichten aus der Branche in puncto Geschäftsentwicklung träfen Puma weniger als andere Sportwarenhersteller, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Puma dürfte 2024 stark wachsen und auch die Gewinnmargen könnten steigen. Die Aktien seien aktuell ein Schnäppchen./mis/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2024 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



ISIN: DE0006969603