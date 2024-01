CES Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, gibt heute die Markteinführung des KG200Z-Moduls bekannt, eines hochmodernen Moduls mit Long Range (LoRa®)-Technologie, das speziell für die Anforderungen von IoT-Projekten entwickelt wurde, die eine zuverlässige, extrem stromsparende und kostengünstige drahtlose Kommunikation mit großer Reichweite erfordern. Diese innovative Lösung ist ein leistungsstarkes und effizientes Werkzeug für Unternehmen und Entwickler, die ihre Projekte mit robusten drahtlosen Funktionen erweitern möchten.

Das Modul bietet nahtlose und robuste Konnektivität für IoT-Geräte mit einer beeindruckenden Übertragungsreichweite von 2 bis 5 Kilometern in städtischen Gebieten und 10 bis 15 Kilometern in Vorstädten. Mit einer stabilen Netzwerkverbindung, robusten Anti-Interferenz-Funktionen, einer starken Durchdringung und einer zuverlässigen Datenübertragung stellt dieses Modul eine zuverlässige Lösung für Unternehmen dar, die eine fortschrittliche IoT-Konnektivität suchen.

"In einer Zeit, in der Konnektivität das Rückgrat der digitalen Transformation ist, wird unser innovatives Modul Unternehmen in die Lage versetzen, neue Möglichkeiten zu erschließen und die Effizienz ihrer IoT-Ökosysteme zu steigern", sagte Norbert Muhrer, President und CSO, Quectel Wireless Solutions. "Das KG200Z LoRa-Modul steht an der Spitze der Innovation und bietet eine unvergleichliche Leistung, Reichweite und Zuverlässigkeit."

Das KG200Z ist ein kostengünstiges LoRa-Modul, das auf den Mikrocontrollern der STM32WLEx-Serie von STMicroelectronics®, der weltweit ersten LoRa System-On-Chip-Plattform, basiert und für einen extrem niedrigen Stromverbrauch und Kompatibilität mit dem LoRaWAN-Protokoll ausgelegt ist. Ausgestattet mit einer eingebauten Power-Management-Einheit, einem Leistungsverstärker, einem rauscharmen Verstärker und einem RF-Transceiver-Switch, integriert das Modul einen ARM® Cortex®-M4-Kern mit den Modulationen LoRa, (G)FSK, (G)MSK und BPSK und unterstützt das LoRaWAN-Standardprotokoll über ein breites Spektrum, einschließlich der LoRa-Frequenzbänder 470-510 MHz und 862-928 MHz.

Das Modul bietet außerdem eine Reihe von Konnektivitätsoptionen mit mehreren Schnittstellen, darunter UART, SPI*, I2C* und SWD, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Mit seinem extrem niedrigen Stromverbrauch ist das KG200Z Modul auf Effizienz ausgelegt und bietet einen geringen Stromverbrauch, der die Lebensdauer der Batterie erheblich verlängert. Diese Eigenschaft macht es zu einer umweltfreundlichen und kostengünstigen Wahl für IoT-Anwendungen. Das kompakte Profil von 12,0 mm 12,0 mm x 1,8 mm in einem LGA-Gehäuse sorgt dafür, dass sich das Modul leicht in eine Vielzahl von Geräten integrieren lässt und Herstellern und Entwicklern, die IoT-Lösungen nahtlos implementieren möchten, Flexibilität bietet.

Bei der Entwicklung der IoT-Module von Quectel steht die Sicherheit im Mittelpunkt. Von der Produktarchitektur bis hin zur Firmware-/Software-Entwicklung setzt Quectel führende Branchenpraktiken und -standards ein und minimiert potenzielle Schwachstellen mit Hilfe von unabhängigen Drittanbietern. Darüber hinaus hat Quectel Sicherheitspraktiken wie die Erstellung von SBOMs und VEX-Dateien sowie die Durchführung von Firmware-Binäranalysen in den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung integriert.

Die LoRa-Technologie wurde für die speziellen Anforderungen von IoT-Anwendungen entwickelt und ermöglicht es Geräten, kleine Datenpakete über große Entfernungen mit minimalem Stromverbrauch zu übertragen. Die Technologie eignet sich hervorragend für Anwendungen wie intelligente Schlösser, Türsensoren, Gas- und Wasserlecksuche, Haustierüberwachung, Sensoren für die Luftqualität in Innenräumen, HLK-Überwachung, intelligente Park- und Verkehrsüberwachung, Verbrauchsmessung, Abfallmanagement, Überwachung der Luftqualität sowie die Verfolgung von Vermögenswerten und andere Anwendungen, bei denen Geräte intermittierende Nachrichten mit niedriger Datenrate über große Entfernungen senden und dabei Energie sparen müssen.

Um Kunden bei der Rationalisierung ihrer Designprozesse zu unterstützen, bietet Quectel zwei Sub-1GHz-Antennen für dieses Modul die YEIN002AA und die YE0019AA. Beide Antennen unterstützen die LoRa-Technologie und sind in verschiedenen Formaten erhältlich, um Flexibilität und Kompatibilität für unterschiedliche Projektanforderungen zu gewährleisten.

Das KG200Z LoRa-Modul ist jetzt auf unserer Website hier zum Kauf erhältlich.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Wir sind ein sehr kundenorientiertes Unternehmen und ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, der sich auf einen hervorragenden Support und Service stützt. Unser wachsendes globales Team von 5.900 Fachleuten gibt das Tempo für Innovationen beim Mobilfunk GNSS WLAN- und Bluetooth-Modulen, sowie Antennen und Dienstleistungen.

Mit regionalen Büros und Support auf der ganzen Welt widmet sich unsere internationale Führung der Förderung des IoT und dem Aufbau einer intelligenteren Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.quectel.com LinkedIn Facebook und X.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

