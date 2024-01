DJ PTA-News: Frequentis AG: FREQUENTIS & US-Verteidigungsministerium verbessern Sicherheit und Lagebild für Lots:innen mit Deployable Digital Tower

Wien (pta/10.01.2024/10:35) - * Erfolgreiches Early Operational Assessment durch Frequentis Defence, US Air Force Flight Standards Agency und das Naval Information Warfare Center * Drei Tests mit festen und verlegbaren Systemen in Florida, Georgia und Texas absolviert * Die Tests fanden während des Echtzeit-Betriebs in einem bisher einzigartigen Programm statt

Frequentis Defense hat seinen festen und verlegbaren Digital Tower erfolgreich für das US-Verteidigungsministerium getestet. Die Tests fanden in der Homestead Air Reserve Base in Florida, der Moody Air Force Base in Georgia und der Naval Air Station Corpus Christi in Texas statt und sollten die operative Durchführbarkeit und die Vorteile des Systems für das Militärpersonal unter Beweis stellen.

"Wir sehen die Zukunft für den Remote Digital Tower vielversprechend. Wir testen diese Technologie laufend und sind immer wieder beeindruckt davon. Unserer Ansicht nach bringt sie Vorteile, allen voran die Möglichkeit, Lots:innen aus der Gefahrenzone zu halten, da sie nicht mehr im Tower sitzen müssen", sagt Ed Wright, Executive Director, Headquarters US Air Force Flight Standards Agency, US-Verteidigungsministerium.

Der Deployable Digital Tower wird in einer militärischen Container-Umgebung installiert, mit zwei Lots:innen-Arbeitsplätzen. Er kann in kurzer Zeit remote eingesetzt werden, mit minimaler Betriebsunterbrechung. Er erhöht die Sicherheit der Crew und verbessert das Lagebild, die Schulung und andere Einsatzanforderungen zur Unterstützung der Flugsicherung.

Der Kontrollraum kann sich an einem zentralen Ort befinden, so dass die Mitarbeiter:innen, die an verschiedenen Szenarien arbeiten, an einem gemeinsamen Standort untergebracht werden können. Die digitale Lösung verbessert die Fähigkeiten des Systems, indem sie Daten von Sensoren, Kameras und Radar integriert, um eine 360-Grad-Panoramasicht zu schaffen, die Standard- und Wärmebilder bei allen Wetterbedingungen beinhaltet. Mit den Schwenk-, Neige- und Zoomkameras können die Fluglots:innen veraltete Ferngläser ersetzen und so den Luftraum und das Flugfeld besser überblicken, was das Lagebild erheblich verbessert. Die digitalen Informationen, die den Lots:innen zur Verfügung gestellt werden, werden auch für Referenz- und Schulungszwecke aufgezeichnet.

"Unsere Partnerschaft mit dem US-Verteidigungsministerium und der Erfolg bei unseren Tests im Echtzeit-Betrieb stellen sicher, dass Frequentis mit seiner Deployable Digital Tower-Lösung weiterhin Wegbereiter im Verteidigungsbereich ist", meint Jay Balakirsky, President Frequentis Defence. "Wir sind unglaublich stolz auf unser Team, das dieses bisher einzigartige Programm durchgeführt hat. Die Digital-Tower-Technologie verändert die Flugsicherung und wird die Sicherheit, Effizienz und Fähigkeiten des Luftbetriebs verbessern."

Das Team von Frequentis Defense Inc. (FDI), die US Air Force Standards Agency und das Naval Information Warfare Center haben die drei Tests des Frequentis Digital Towers gemeinsam erfolgreich durchgeführt. Die operativen Prüfungen wurden zunächst in einer festen Tower-Konfiguration auf der Homestead Airbase in Florida durchgeführt, dann folgte ein Expeditions-Einsatz auf der Moody Air Force Base in Georgia. In einem dritten Test auf der Naval Air Station in Corpus Christi, Texas, wurde der Digital Tower genutzt, um einen abgelegenen Flugplatz zu managen.

Über FREQUENTIS DEFENSE, INC.

Frequentis Defense, Inc. (FDI), mit Sitz in Columbia, Maryland, ist Teil der Frequentis-Firmengruppe. FDI entwirft, baut, integriert Kommunikations- und Informationssysteme für das US-Verteidigungsministerium und Foreign Military Sales (FMS) und bietet rund um die Uhr Unterstützung für diese an. Die einsatzkritischen Kommunikations-, Informations- und Überwachungssysteme von FDI werden von gemeinsamen und kombinierten Streitkräften in der Flugsicherung und in Kommandozentralen eingesetzt - sei es in der Luft, auf See oder an Land. FDI bietet außerdem eine durchgängige Systemintegration und schlüsselfertige Lieferung, so dass sich die Kunden ganz auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Der segmentübergreifende Ansatz entspricht dem Marktbedarf an behördenübergreifender Zusammenarbeit und einem gemeinsamen Lagebild, was es militärischen Kunden ermöglicht, in einem komplexen Umfeld zu kommunizieren und zu operieren und ihre Sicherheit und Einsatzwirksamkeit erhöht.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.frequentisdefense.com.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.200 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und Repräsentant:innen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

