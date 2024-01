FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.01.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS B&M PRICE TARGET TO 625 (630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 975 (850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS W,A,G, PAYMENT SOLUTIONS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 120 PENCE - BERENBERG STARTS WISE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1140 PENCE - BERNSTEIN CUTS CRODA PRICE TARGET TO 4500 (5100) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BOFA CUTS ASHTEAD GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 5300 (6000) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GSK PRICE TARGET TO 1850 (1700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 154 (162) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1130 (1115) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS CAPITA GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 23 (42) PENCE - RBC CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 260 (300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES COMPASS GROUP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 2400 (1925) P, - RBC RAISES INTERTEK TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 4700 (3900) PENCE - RBC RAISES IWG TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 215 (170) PENCE - UBS CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 290 (295) PENCE - 'BUY' - UBS INITIATES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP WITH 'BUY' - TARGET 1950 PENCE - UBS RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 150 (148) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 260 (240) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 205 (195) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 75 (72) PENCE - 'SELL' - UBS STARTS 3I GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2700 PENCE - UBS STARTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1950 PENCE



