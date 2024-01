© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Die großen Ölkonzerne wollen ihre Ausschüttungen auf ein neues Rekordniveau aufstocken. Die Aktionäre können sich freuen.Die fünf größten börsennotierten Ölkonzerne - ExxonMobil, Shell, BP, Chevron und TotalEnergies - stehen vor der Ausschüttung von Rekorddividenden an ihre Aktionäre. Für 2023 sollen in den nächsten Wochen über 100 Milliarden US-Dollar ausgezahlt werden. Diese Entscheidung trifft auf öffentliche Empörung, da sie nach einem Jahr erfolgt, das als das heißeste in der Geschichte gilt, und mitten in einer Klimakrise mit extremen Wetterereignissen. Bereits die Dividenden und Aktienrückkäufe dieser Unternehmen für 2022 summierten sich auf 104 Milliarden US-Dollar, angetrieben von …