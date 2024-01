VILNIUS (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu Gesprächen im Baltikum eingetroffen. Zum Auftakt seiner zuvor nicht angekündigten Reise landete er am Mittwoch in Litauen und wurde in Vilnius am Flughafen von Außenminister Gabrielius Landsbergis begrüßt. In dem kommenden Tagen wird das Staatsoberhaupt des von Russland angegriffenen Landes dann in den beiden anderen baltischen EU- und Nato-Staaten Lettland und Estland erwartet, die an Russland und teils auch an dessen Verbündeten Belarus grenzen.

Mit seinem Besuch will Selenskyj den baltischen Staaten für ihre "kompromisslose Unterstützung der Ukraine" danken. Die Ukraine verteidigt sich seit fast zwei Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

"Unsere zuverlässigen Freunde und Hauptpartner sind Litauen, Estland und Lettland", schrieb Selenskyj auf Telegram. Weiter solle es bei seinen Gesprächen in Vilnius, Tallinn und Riga auch um "Sicherheit, Integration in die EU und Nato, Zusammenarbeit bei der elektronischen Kriegsführung und Drohnen sowie weitere Koordinierung der europäischen Hilfe" gehen.

Selenskyj hatte Litauen zuletzt im Juli 2023 besucht. Damals nahm er am Nato-Gipfel in Vilnius teil und hielt vor Tausenden Menschen eine öffentliche Rede. Auch bei seinem jetzigen Besuch will der ukrainische Präsident gemeinsam mit seinem Kollegen Gitanas Nauseda zum litauischen Volk sprechen. Zudem sind Gespräche mit der politischen Führung des Landes und ein Treffen mit in Litauen lebenden ukrainischen Kriegsflüchtlingen geplant.

Litauen, Estland und Lettland zählen international zu den entschlossensten Fürsprechern der Ukraine. Als Verfechter einer klaren Haltung des Westens drängen sie international auf EU-Sanktionen gegen Moskau und Waffenlieferungen an Kiew. Zugleich unterstützen sie die Ukraine militärisch, finanziell und humanitär./awe/DP/men