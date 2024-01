HOUSTON/SUNNYVALE (dpa-AFX) - Das Informationstechnikunternehmen Hewlett Packard Enterprise (HPE) will den Netzwerkausrüster Juniper Networks übernehmen. HPE werde 40 US-Dollar je Aktie für Juniper zahlen, teilten die beiden Unternehmen in der Nacht zu Mittwoch mit. Dies entspricht einem Aufschlag von fast einem Drittel im Vergleich zum Schlusskurs der Juniper-Aktie von Dienstag, womit das kalifornische Unternehmen mit 14 Milliarden Dollar (12,9 Mrd Eur) bewertet wird. HPE will mit dem Zukauf auch seine Position bei Künstlicher Intelligenz (KI) verbessern.

Juniper stellt etwa Router sowie kabelgebundene und kabellose Verbindungstechnik zwischen Computern her. Die Netzwerk-Technologie, die den Informationsfluss zwischen Geräten über das Internet steuert, werde das neue Herzstück von HPE sein, sagte Konzernlenker Antonio Neri in einem Interview, nachdem die Vereinbarung bekannt gegeben wurde. Das Volumen des Netzgeschäfts werde sich durch die Transaktion verdoppeln. Marktbeobachtern zufolge entsteht durch den Zusammenschluss ein Gegengewicht zu dem bislang in dem Bereich dominierenden Konzern Cisco .

Der 2015 vom Computerkonzern Hewlett-Packard abgespaltene IT-Konzern HPE hat sich zuletzt auf die Ausweitung seiner lukrativeren Geschäfte wie etwa mit Hochleistungsrechnern konzentriert, um das Umsatzwachstum anzutreiben. Aber in den vergangenen Jahren stockte das Wachstum./lew/nas/jha/