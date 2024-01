Die Partnerschaft ermöglicht den ersten internationalen Einsatz von Hayden AI

Hayden AI, ein führendes Unternehmen für künstliche Intelligenz und die Analyse von Geodaten, hat mit ZTM Gdansk einen Vertrag über ein Pilotprojekt über ein automatisiertes System zur Durchsetzung von Busspuren und Bushaltestellen geschlossen. Die Partnerschaft ermöglicht den ersten internationalen Einsatz von Hayden AI. Damit wird Danzig in Polen die erste Stadt außerhalb der Vereinigten Staaten, die die hochmoderne Vision AI-Plattform des Unternehmens testet.

"Wir freuen uns sehr, bei diesem Pilotprojekt mit Danzig kooperieren zu können", sagte Chris Carson, CEO und Gründer von Hayden AI. "In den Vereinigten Staaten haben wir unter Beweis gestellt, dass unsere Technologie Straßen sicherer und den öffentlichen Linenverkehr zuverlässiger, besser zugänglich und nachhaltiger macht. Es ist eine Ehre, unsere Technologie für die Menschen in Danzig und hoffentlich bald in ganz Europa zur Erreichung dieser Ziele einzusetzen."

Ähnlich wie beim Einsatz von Hayden AI in den USA geht es beim ZTM Gdansk-Pilotprojekt darum, die Belegung von Busspuren und Haltestellenbuchten auf ausgewählten ZTM-Strecken mit Hilfe von Hayden AI-Kamerasystemen zu überwachen, mit denen die Busse ausgestattet werden. Die Geräte wurden im Dezember 2023 installiert und durchlaufen derzeit Kalibrierungstests.

Mit Hunderten von KI-gestützten Kamerasystemen, die im ganzen Land in Linienbussen installiert sind, ist Hayden AI der US-Marktführer bei mobilen Systemen zur automatisierten Durchsetzung von Busspuren und Bushaltestellen. In New York City, wo die Geräte von Hayden AI in den Bussen der Metropolitan Transportation Authority (MTA) installiert sind, haben sich auf Straßen mit Nahverkehrsrouten, wo diese Technologie eingesetzt wird, die Transitgeschwindigkeiten um 40% erhöht und die Anzahl der Auffahrunfälle um 34% vermindert.

Hayden AI arbeitet nicht nur mit der MTA in New York, sondern auch mit den Nahverkehrsbehörden von Washington DC, Los Angeles und Oakland, Kalifornien, zusammen. Das Unternehmen hat Pilotprojekte mit den Nahverkehrsbehörden von Philadelphia und Santa Monica erfolgreich abgeschlossen.

Über Hayden AI: Wir bei Hayden AI sind Pioniere bei der Lösung von realen Problemen mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen. Unsere Kunden nutzen, von der Durchsetzung von Busspuren und Bushaltestellen bis zur Modellierung mit digitalen Zwillingen und weiteren Lösungen, unser mobiles Wahrnehmungssystem, um den Nahverkehr zu beschleunigen, Straßen sicherer zu machen und eine nachhaltigere Zukunft zu erschaffen. Erfahren Sie mehr darüber unter www.hayden.ai

