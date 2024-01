München (ots) -2024 jährt sich der Todestag des ehemaligen Vorsitzenden und stellvertretenden Ministerpräsidenten, Prof. Dr. Joseph Baumgartner, zum 60. Mal. Traditionsgemäß erinnert die Bayernpartei mit einer Gedenkmesse in der Pfarrkirche Sulzemoos (Kirchenstraße 7, 85254 Sulzemoos) an Prof. Baumgartner. Beginn ist am 20. Januar um 11:00. Anschließend wird der Parteivorsitzende Florian Weber einen Kranz am Grab niederlegen.Um 12:00 findet im nahegelegenen Schloßgut Odelzhausen (Am Schloßberg 1, 85235 Odelzhausen) eine Zusammenkunft mit kurzer Ansprache des Ehrenvorsitzenden Hubert Dorn statt.Pressevertreter sind herzlich eingeladen und wir würden uns freuen, wenn Sie den Termin auch öffentlich machen. Besten Dank im Voraus!Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127746/5688810