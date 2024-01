Ressourcensparend, hoch druckbeständig und langlebiger als nahtlose Rohre

Der Materialhersteller NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKIO: 5491) (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio) hat geschweißte und gezogene "Fine Pipe" Rohre mit hervorragender Qualität gegenüber nahtlosen Rohre durch die Verwendung ausgewählter Materialien gefertigt. Das Unternehmen liefert Produkte mit hervorragender Qualität zu niedrigen Kosten, da es sein eigenes Verfahren (Schweißen-Ziehen-Glühen) und die neuesten, speziell entwickelten Anlagen einsetzt.

Eliminate machining chips leads eco-friendly process, and conventional fixed-length products require set-up for each piece, resulting in losses, but continuous processing of coiled products can reduce these losses. (Graphic: Business Wire)