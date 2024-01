FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Er erwarte bei dem Energietechnikkonzern einen starken Auftragseingang, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl werde das Quartal wohl auch die nur allzu bekannte Geschichte von erheblichen Verlusten und freien Barmittelabflüssen bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa reflektieren, die einmal mehr die solide Leistung der anderen Geschäftsbereiche des Konzerns Siemens Energy überschatten dürften./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2024 / 06:55 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENER6Y0