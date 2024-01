Die meistgehandelten Produkte: Mehrheit beim DAX optimistisch. Bei Bayer, SAP und Vonovia dominieren die Bullen

Heute morgen notierte der DAX® etwas fester. Der Index erreichte ein bisheriges Tageshoch von 16.753 Punkten. Nach Angaben der Euwax bereiten sich einige Investoren heute weiterhin auf eine Korrektur vor. Bei den Knock-Out-Produkten dominieren Produkte auf den DAX®. Neben Calls auf den DAX® handelten Investoren am meisten mit Calls auf SAP. Unter den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen findet man unter anderen Longs auf Bayer und Vonovia.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD1RUV 2,47 16748,50 Punkte 16528,099003 Punkte 67,69 Open End DAX ® Put HD1D45 2,60 16748,50 Punkte 16972,580692 Punkte 64,52 Open End DAX ® Call HC311F 1,93 16748,50 Punkte 14839,372766 Punkte 8,70 Open End DAX ® Put HD1PBX 1,24 16748,50 Punkte 16842,339147 Punkte 135,66 Open End SAP SE Call HD0K8U 1,25 140,52 EUR 128,759288 EUR 11,30 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.01.2024; 10:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC57RJ 31,36 16731,00 Punkte 14000,00 Punkte 5,33 18.06.2024 DAX ® Call HC57RK 30,44 16731,00 Punkte 14100,00 Punkte 5,50 18.06.2024 DAX ® Put HD04K5 8,01 16731,00 Punkte 16800,00 Punkte 20,89 17.12.2024 DAX ® Call HD0VKB 2,08 16731,00 Punkte 16900,00 Punkte 80,68 13.02.2024 DAX ® Call HC37PY 12,53 16731,00 Punkte 15700,00 Punkte 13,37 12.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.01.2024; 11:10 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Bayer AG Long HD0VV3 10,39 34,9075 EUR 26,703451 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HC3M0Q 9,88 310,00 EUR 289,91365 EUR 6 Open End Vonovia SE Long HC4YL8 13,48 27,87 EUR 24,485932 EUR 5 Open End ING Groep N.V. Long HC6REL 6,33 12,984 EUR 12,588877 EUR 9 Open End Aurubis AG Short HC1P7X 6,72 69,69 EUR 98,195663 EUR -2 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.01.2024; 11:15 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!