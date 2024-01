Unterföhring (ots) -Wie viele von ihren 2282 Kilo können sie verlieren? 16 Kandidatinnen und Kandidaten träumten davon, mit Hilfe von "The Biggest Loser" endlich in ein leichteres und gesünderes Leben zu starten. Zusammen bringen sie 2282 Kilo auf die Waage - im Durchschnitt 142,6 Kilo pro Person. Zeit zu handeln! Unter Anleitung der Coaches Christine Theiss und Ramin Abtin stellen sie sich ihrer persönlichen Herausforderung. Wer verändert sein Leben nachhaltig und sichert sich den Sieg und damit 50.000 Euro? Die Antwort sehen SAT.1-Zuschauer:innen immer montags um 20:15 Uhr und bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in einer exklusiven Preview auf Joyn.Die Kandidatinnen und Kandidaten von "The Biggest Loser" 2024 im Überblick:- Betty aus Lemberg (Rheinland-Pfalz); Startgewicht: 126,2 Kilo- Deniz aus Köln (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 141,5 Kilo- Dominik aus Wien (Österreich); Startgewicht: 153,5 Kilo- Fabienne aus Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg);Startgewicht: 139,0 Kilo- Giulio aus Langenfeld (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 177,2 Kilo- Jan aus Hohenschäftlarn (Bayern); Startgewicht: 135,6 Kilo [nach dem Wiegen in Episode 1 ausgeschieden]- Lisa aus Nonnweiler (Saarland); Startgewicht: 129,1 Kilo- Lukas aus Lippstadt (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 166,1 Kilo- Maike aus Essen (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 144,4 Kilo- Maja aus Göttingen (Niedersachsen); Startgewicht: 156,2 Kilo- Marc aus Bochum (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 126,2 Kilo- Martin aus Stegersbach (Österreich); Startgewicht: 119,5 Kilo- Michel aus Buchen (Baden-Württemberg); Startgewicht: 133,6 Kilo- Nadine aus Wülfrath (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 123,2 Kilo- Philipp aus Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt); Startgewicht: 162,9 Kilo- Torben aus Tornesch (Schleswig-Holstein); Startgewicht: 160,8 Kilo- Torsten aus Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg); Startgewicht: 165,5 Kilo- Vico aus Bielefeld (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 163,2 KiloWeitere Informationen zu den Kandidatinnen und Kandidaten sowie Bildmaterial zum Download finden Sie auf www.presse.sat1.de."The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" - immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und bereits eine Woche vorher als Preview auf Joyn.Pressekontakt:Barbara StefanerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: Barbara.Stefaner@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: Tabea.Werner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5689005