Das Wall Street Journal war einer der ersten, die von einer bevorstehenden Übernahme vom Netzwerkausrüster Juniper Networks durch Hewlett-Packard-Enterprise (HPE) berichtete, am Dienstag nach US-Börsenschluss kam die Bestätigung, hier mehr Details. HPE möchte den amerikanischen Technologiekonzern Juniper Networks übernehmen und bietet hierfür 40 US-Dollar für jede Juniper Aktie, was somit einer Bewertung von 14 Milliarden Dollar entsprechen würde. Auf Basis des Schlusskurses am Dienstag in den USA ...

