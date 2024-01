NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor mit Spannung erwarteten Inflationsdaten dürften sich die Anleger an den US-Börsen am Mittwoch zunächst fürs Abwarten entscheiden. Der Broker IG errechnete für den Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,01 Prozent auf 37 521 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wurde ebenfalls geringfügig tiefer erwartet.

Die Anleger suchen in den am Donnerstag erwarteten Inflationsdaten für Dezember Hinweise darauf, ab wann in diesem Jahr und wie schnell die US-Notenbank Fed die Leitzinsen senken wird. Volkswirte erwarten allerdings im Schnitt, dass die Inflation noch einmal leicht anzieht.

Die Auswirkungen der unterbrochenen Lieferketten hielten die Risiken hoch und könnten diejenigen Anleger enttäuschen, die erwarten, dass die Fed bereits im März zu Zinssenkungen übergehen wird, schrieb Justin Onuekwusi, leitender Anlagestratege beim Vermögensverwalter St James's Place Management.

Die sogenannte Kernrate indes dürfte Experten zufolge gesunken sein. Sie lässt die sehr schwankungsintensiven Preise für Energie sowie Nahrungsmittel außen vor und bildet damit den Inflationstrend laut Fachleuten besser ab.

Unter den Einzelwerten könnten sich die Aktien von Boeing etwas von ihren jüngsten Verlusten im Zuge eines gefährlichen Zwischenfalls mit einem Flugzeug des Typs 737-9 Max erholen. Die Papiere legten im vorbörslichen US-Handel um 0,3 Prozent zu. Konzernchef Dave Calhoun räumte inzwischen einen Fehler des Flugzeugbauers ein und versprach Aufklärung.

Belastet von einem Analystenkommentar fielen die Anteilsscheine von Etsy im vorbörslichen Geschäft um zwei Prozent. Die Bank Goldman Sachs hatte ihre Kaufempfehlung für die Aktien des Marktplatz-Betreibers gestrichen./la/jha/

