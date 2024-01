Düsseldorf (ots) -- Die drei Finalisten des METRO Preis für nachhaltige Gastronomie 2023 stehen fest- Jede Stimme zählt: Nach Vorentscheid der Fachjury entscheidet die Öffentlichkeit vom 10. bis zum 24. Januar 2024 per Stimmabgabe über die finale Platzierung- Die Abstimmung erfolgt über die METRO Website: metro.de/nachhaltigkeit/nachhaltige-gastronomie (https://protect-eu.mimecast.com/s/q4ETC9p5rtNkyoLDUolABd?domain=metro.de)- Die Preisverleihung findet am 17. April 2023 in Düsseldorf stattKOPPS Bar & Restaurant, lauschig lokal und Ronja im Ringlokschuppen - wer gewinnt den METRO Preis für nachhaltige Gastronomie 2023? Am 10. Januar 2024 startet das Online-Voting über die METRO Website. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, für ihr favorisiertes nachhaltiges Gastronomiekonzept abzustimmen. Der Gewinner des Preises wird am 17. April in Düsseldorf geehrt.Vom 1. März bis zum 18. Juni 2023 konnten sich engagierte Gastro-Betriebe aus Deutschland mit ihren vielfältigen Konzepten, die den Umgang mit Ressourcen und Menschen in den Fokus rücken, für den METRO Preis für nachhaltige Gastronomie bewerben. Jetzt hat die Jury drei Unternehmen für das Finale ausgewählt - diese stehen ab sofort über die METRO Website für die finale Abstimmung bereit. Interessierte sind eingeladen, bis zum 24. Januar ihre Stimme anonym abzugeben und so zu entscheiden, welcher Betrieb wo auf dem Siegertreppchen landet.Diese drei nachhaltigen Gastronomien sind im Finale 2023:KOPPS Bar & Restaurant (Berlin) - In der Küche des KOPPS findet man vor allem eins: Gemüse verarbeitet zu einzigartigen Menü-Kreationen. Mal moderne Kulinarik, mal klassisches Handwerk, aber immer vegan. Auch ist man im KOPPS Gast in einem der ersten Fine-Dining Restaurants in Europa, das klimaneutral zertifiziert ist. Das zeigt: hier hört Nachhaltigkeit nicht bei den Speisen auf.lauschig lokal (Flensburg) - Das gemütliche und mit natürlichen Elementen gestaltete Restaurant lauschig lokal, das erst im Januar 2023 seine Türen öffnete, setzt auf moderne regionale saisonale Küche, reduziert auf das Wesentliche mit Einflüssen aus aller Welt. Dabei pflegen die Betreiber persönlich den Kontakt zu den Produzenten aus der Region. Mit dem Konzept ist das lauschig lokal aktuell einer der Vorreiter in Flensburg.Ronja im Ringlokschuppen (Mülheim a.d.Ruhr) - Das Restaurant Ronja im Ringlokschuppen ist das einzige fleischlose Restaurant in Mülheim an der Ruhr und die Nachfrage ist groß. Sojaschnitzel, Seitan-Burger und Falafel sind nur einige Gerichte auf der vegan-vegetarischen Speisekarte. Neben der Speisekarte sind eine eigene Gemüseparzelle, fair produzierte Arbeitskleidung und ein integriertes Pfandsystem weitere nachhaltige Maßnahmen von Gastronom Sinan Bozkurt und seinem Team.Preisverleihung im FrühjahrDie Gastronomen stellen sich und ihre Betriebe auf der METRO Website per Video vor. Jede und jeder ist eingeladen, sich selbst ein Bild zu machen und für das überzeugendste Konzept abzustimmen. Die Platzierungen eins bis drei gibt METRO nach dem Online-Voting bekannt. Die Preise werden im April in Düsseldorf überreicht. Die Gewinne für die Top-Drei: Der Erstplatzierte erhält ein METRO Einkaufsguthaben über 3.000 Euro, der Zweitplatzierte über 2.000 Euro und der Drittplatzierte über 1.000 Euro. Zudem erhalten alle Preisträger einen DEHOGA Umweltcheck. Der DEHOGA Umweltcheck ist speziell auf das Gastgewerbe zugeschnitten und wertet verschiedene Umweltkennzahlen aus. Dies ermöglicht einen transparenten Nachweis des Engagements für die Umwelt.Cassius Garten erhält Sonderpreis für Pionierarbeit in der nachhaltigen GastronomieNeben den drei Podiumsplätzen vergibt die Jury wieder einen Sonderpreis, der in diesem Jahr an den Cassius Garten geht. In dem vegetarische Schnellrestaurant wird mit möglichst naturbelassenen Grundzutaten in bester Qualität alles selbst gekocht und gebacken. Das Besondere: Der Betrieb von Jan Lüth folgt diesem Prinzip bereits seit 1989, als Lüths Vater das Restaurant in Bonn eröffnete. Er ist damit absoluter Pionier der Gastronomiebranche. Der Sonderpreis beinhaltet ein METRO Einkaufsguthaben über 500 Euro sowie einen DEHOGA Umweltcheck.Weitere Informationen zum METRO Preis für nachhaltige Gastronomie finden Sie hier:metro.de/nachhaltigkeit/nachhaltige-gastronomie (https://protect-eu.mimecast.com/s/BAkkC026RUgGO6qphDu9Zh?domain=metro.de)Die Verwendung der Bilder ist frei bei Nennung der Bildquellen:METRO Deutschland / Photo by Jan Voth:Bild 1: Ilhami Terzi ist stolz, als Besitzer des KOPPS in Berlin eines der ersten veganen FineDining Restaurants in Europa zu betreiben.Bild 2: Gastronom Sinan Bozkurt und Managementassistentin Jael Meyn bedienen mit dem Restaurant Ronja im Ringlokschuppen die vegan-vegetarische Nachfrage in Mülheim an der Ruhr.Bild 3: Benedikt Bliese und Günther Ballin vom lauschig lokal in Flensburg setzen auf moderne regionale saisonale Küche, reduziert auf das Wesentliche. Die Plattform ist abrufbar unter www.dish.co (https://protect-eu.mimecast.com/s/rsEXCnYp5H370MAku0c1Xs?domain=dish.co).