© Foto: DALL.E



Uranpreis klettert nach US-Ankündigung auf 15-Jahres-Hoch und zieht die Aktien der Förderer auf neue Rekordmarken. Das schafft Chancen und Herausforderungen für Anleger.Die Aktien von Uran-Bergbauunternehmen sind weltweit in die Höhe geschnellt, nachdem die USA bekannt gegeben haben, dass sie Ausschreibungen zur Steigerung der heimischen Produktion von Kernbrennstoff durchführen werden, um die nationale Energiesicherheit zu erhöhen. Das US-Energieministerium fordere US-Unternehmen auf, Vorschläge für die Produktion eines Brennstofftyps namens High-Assay Low Enriched Uranium" (HALEU) zu unterbreiten, hieß es am Dienstag. Bis zu 500 Millionen US-Dollar sollen in Projekte und andere Vorhaben …