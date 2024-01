© Foto: Oliver Berg/dpa - dpa-Bildfunk



Übernahmespekulationen belasten die Kursentwicklung bei Covestro. Die Hintergründe. Die Aktien des Chemiekonzerns Covestro stehen am Mittwoch weiter unter Druck und verloren zeitweise 1,72 Prozent und fielen auf 50,42 Euro. Damit lag die Aktie aber immer noch über ihrem Tief vom Vortag, als Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch den staatlichen Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) die Aktie auf Talfahrt geschickt hatten. Auslöser des plötzlichen Kurseinbruchs am Dienstagabend war ein Bericht auf der Finanzwebsite Betaville, die für die Verbreitung von Marktgerüchten unter dem Titel "Uncooked Alert" bekannt ist, berichtet die dpa. Demnach seien die Gespräche mit Adnoc "nicht so …